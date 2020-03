Έβρος νέα: Η μπάντα του Στρατού παιανίζει το Μακεδονία ξακουστή στα σύνορα

Έβρος νέα: Μπορεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το κλίμα στις Καστανιές του Έβρου να είναι σαώς πιο ήρεμο από προηγούμενες ημέρες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά εφησυχάζει. Η μπάντα του Ελληνικού Στρατού παιανίζει για πρώτη φορά το Μακεδονία ξακουστή στις Καστανιές. Στην περιοχή καταφτάνουν νέες δυνάμεις, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικό ποσοτικά και ποιοτικά έμψυχο δυναμικό, το οποίο και θα παραμείνει εκεί για όσο κριθεί απαραίτητο.

Συνεχίζει η Τουρκία τις προκλήσεις της σε όλα τα επίπεδα. Για ακόμη μία ημέρα, οι επιθετικές κινήσεις της γείτονος σε Έβρο και Αιγαίο έδιναν και έπαιρναν, ενώ και ο Ερντογάν συνέχισε το παραλήρημά του φτάνοντας στο σημείο να παρομοιάσει τη χώρα μας με τους ναζί. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί ένα νέο βίντεο με την επίδειξη δύναμης που επιχειρούν να κάνουν οι Τούρκοι στον Έβρο, σε μία προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Όπως φαίνεται σε βίντεο – ντοκουμέντο, φουσκωτές βάρκες των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας με 3 ή 4 άτομα πλήρωμα κάνουν ελιγμούς και κινούνται με ταχύτητα στα νερά του ποταμού Έβρου, στο κομμάτι που ανήκει στην τουρκική πλευρά.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο, είναι επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι και πριν από τέσσερα χρόνια ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 11, 2020