Τέβεζ – Μαραντόνα: Το viral φιλί στο στόμα

Τέβεζ – Μαραντόνα: Ο Κάρλος Τέβεζ χάρισε στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς τον τίτλο στην Αργεντινή, σκοράροντας το χρυσό γκολ κόντρα στην Χιμνάσια, αλλά πέρα από το γκολ και τον πανηγυρισμό του, τα φώτα έκλεψε και το φιλί του με τον Ντιέγκο Μαραντόνα πριν τον αγώνα. Συγκεκριμένα, ο απάτσι άρχισε να τρέχει αλλοπρόσαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του, έφτασε στα κάγκελα της εξέδρας των οργανωμένων οπαδών και άρχισε να σκαρφαλώνει εν μέσω παροξυσμού, ενώ, όταν άρχισε να ηρεμεί, έσκυψε και φίλησε το χορτάρι από ευγνωμοσύνη γι’ αυτό που έζησε στο «σπίτι» του. Μάλιστα, φίλησε τον Μαραντόνα στο στόμα, με τον «Ντιεγκίτο» ν’ απολαμβάνει τις στιγμές και ν’ αποθεώνεται μετά το ματς από τους αντίπαλους οπαδούς, με τη Χιμνάσια να έχει ηττηθεί 1-0 στο «Μπομπονέρα».

«Ήξερα ότι έπρεπε να φιλήσω τον Ντιέγκο, ήμουν τυχερός κατά κάποιον τρόπο. Κάποιες φορές πρέπει να ψάχνεις την τύχη», ανέφερε ο Τέβεζ με το γεγονός να επιβεβαιώνεται στην πράξη.

36-year-old Carlos Tevez with the goal that crowned Boca Juniors as Superliga champions 🎆 pic.twitter.com/n32HkUg0SV

— B/R Football (@brfootball) March 8, 2020