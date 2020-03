Αντετοκούνμπο Μπακς: Εκπληκτικός αλλά μόνος – Έλληνας τον έβρισε στο Λος Άντζελες

Αντετοκούνμπο Μπακς: Μετά το τέλος του αγώνα των Λέικερς με τους Μπακς και την ώρα που οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο όδευαν προς τα αποδυτήρια, Ελληνας που βρέθηκε στον χώρο άρχισε να τους βρίζει στα ελληνικά. Ο Θανάσης πρώτα και ύστερα ο Γιάννης αντέδρασαν στα όσα άκουσαν, ζητώντας τον λόγο με τα πνεύματα μετά από λίγο να ηρεμούν και τους δύο Έλληνες παίκτες να αποχωρούν για τα αποδυτήριο.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A

