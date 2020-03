Γεραπετρίτης Cnn: Στον Έβρο δεν χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες

Γεραπετρίτης Cnn: Στο αμερικανικό δίκτυο CNN και την εκπομπή της Κριστιάν Αμανπούρ μίλησε για την κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τον Έβρο, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας υπουργός κλήθηκε να απαντήσει στα όσα διαδίδει η τουρκική πλευρά, αναφορικά με την χρήση σφαιρών από τις ελληνικές αρχές στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. Η ρεπόρτερ του CNN στον Έβρο, παρουσίασε νωρίτερα στην ειδησεογραφική εκπομπή φωτογραφίες ανθρώπων που ισχυρίζονται πως δέχτηκαν πυρά από τις ελληνικές Αρχές, αλλά και την μαρτυρία ενός Τούρκου γιατρού που υποστηρίζει πως αφαίρεσε σφαίρα από το πόδι μετανάστη.

«Μοιάζουν ιδιαίτερα πειστικά. Τι μπορείτε να μας πείτε για τις οδηγίες που δίνονται στους στρατιώτες σας στα σύνορα» ακούγεται να ρωτά η Αμερικανίδα δημοσιογράφος του CNN τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Αρχικά θα πρέπει να πω ότι δεν υπήρξε υπέρμετρη βία και δεν χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες στο πεδίο. Ο ελληνικός Στρατός και η Αστυνομία μεταχειρίστηκαν κάθε κατάλληλο μέτρο για να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους μακριά από τα ελληνικά σύνορα» ξεκαθάρισε για την αντιμετώπιση της κρίσης στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες.

«Πρέπει να τονίσω πως υπήρξε ακραία προπαγάνδα από την τουρκική κυβέρνηση. Υπάρχει ένα βίντεο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο χθες, σύμφωνα με το οποίο, όλοι οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στα ελληνικά σύνορα συνοδεύτηκαν από τις τουρκικές Αρχές με μηνύματα που υποδήλωναν πως τα σύνορα είναι ανοιχτά» σημείωσε στη συνέχεια ο υπουργός και πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε πως όλοι πρέπει να πάνε στα σύνορα και απείλησε την Ευρώπη με νέες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές».

«Πρέπει να πω ότι από όσους μπήκαν παράνομα μόνο 4% προέρχονταν από την Συρία. Οπότε είναι προφανές πως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την συριακή κρίση» συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας. «Η πλειοψηφία των ανθρώπων προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την υποσαχάρια περιοχή. Συγκεντρώθηκαν εκεί από τις τουρκικές Αρχές, μιλούν πολύ καλά την τουρκική γλώσσα, που σημαίνει πως έμειναν στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός σημείωσε για τους χιλιάδες μετανάστες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον Έβρο. «Είναι πεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΕ μετά το συμβούλιο πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια απάνθρωπη εργαλειοποίηση ανθρώπων προς όφελος γεωπολιτικών και διπλωματικών θεμάτων» είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο CNN.

