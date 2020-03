Viral: Ληστής έκλεψε πανάκριβο κολιέ με… καλάμι ψαρέματος

Viral: Η αστυνομία της Μελβούρνης αναζητά έναν ληστή που χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερο τρόπο να κλέψει ένα Versace κολιέ. Ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, χρησιμοποίησε ένα… καλάμι ψαρέματος για να κλέψει ένα πανάκριβο κολιέ από κατάστημα της Μελβούρνης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Φεβρουαρίου. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας «συνέλαβε» τον δράστη να περπατά έξω στο κατάστημα με το καλάμι στα χέρια και να ελέγχει εάν περνάει κάποιος από το δρόμο.

Οι Αρχές πιστεύουν πως ο εφευρετικός ληστής έκανε μια τρύπα στο τζάμι του καταστήματος και έτσι κατάφερε να «ψαρέψει» το κόσμημα. «Φαίνεται πως ο ληστής ψάρευε για περίπου τρεις ώρες πριν καταφέρει να πιάσει το περιδέραιο», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τρεισήμισι ώρες προσπαθούσε να πιάσει το κολιέ. Φανταστικό», είπε με τη σειρά του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθειά του, ο ληστής άφησε πίσω του ένα αποδεικτικό στοιχείο, το γάντζο από το καλάμι ψαρέματος. Όσον αφορά στην τιμή του κολιέ, δεν έγινε γνωστή, αλλά είναι μεγάλης αξίας.Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του δράστη ζητώντας από τον κόσμο εάν έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Do you recognise this man?

We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.

🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM

— Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020