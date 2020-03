Μητσοτάκης – Έβρος: Οι 19 φωτογραφίες και τα βίντεο από τα σύνορα

View this post on Instagram

My duty is to protect the sovereignty of my own country. At the same time, Greece is also doing Europe a great service. The borders of Greece are the external borders of the European Union. We will protect them. 🇬🇷🇪🇺 ====================== Καθήκον μου είναι να υπερασπιστώ την κυριαρχία της χώρας μου. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα προσφέρει μία σπουδαία υπηρεσία στην Ευρώπη, γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα προστατεύσουμε. 🇬🇷🇪🇺