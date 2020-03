Τουρκική Βουλή ξύλο: Επιτέθηκαν σε βουλευτή επειδή προσέβαλε τον Ερντογάν

Τουρκική Βουλή ξύλο: Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο τουρκικό Κοινοβούλιο, το οποίο για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε ρινγκ. Στον «αγώνα» συμμετείχαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης. Το κλίμα δυναμιτίστηκε όταν ξεκίνησε η κριτική από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το συριακό ζήτημα και τους συνεχείς βομβαρδισμούς από την Άγκυρα. Η «φωτιά» άναψε, συγκεκριμένα, όταν αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εναντιώθηκε στην πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν.

Τότε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μίλησαν για προσβλητική συμπεριφορά.Δεκάδες βουλευτές ενεπλάκησαν στη «μάχη» στη Βουλή, μετά την ομιλία του αντιπροέδρου του CHP, Εζίν Οζόκ. Μέλη από το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) κατηγόρησαν τον Οζόκ προσάπτοντάς του προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος του Ερντογάν.

Μετά την ομιλία του στη Βουλή, ο Εζίν Οζόκ προχώρησε σε tweet γράφοντας ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εγκρίνει τη σφαγή τριών εκατομμυρίων Μουσουλμάνων, είναι ανέντιμος οπότε δεν αξίζει να βρίσκεται στη θέση του προέδρου της Τουρκίας.

Εισαγγελική έρευνα έχει ξεκινήσει σε βάρος του Οζόκ για προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος του Ερντογάν, σύμφωνα με το άρθρο 299 του τουρκικού συντάγματος.

Turkish Parliament fighting because of Syria… Was it all worth it? https://t.co/NKNqtBm3Pg

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms

— Ghahramanis (@GhahramaniS) March 4, 2020