Έβρος τώρα: Μετανάστες φωνάζουν “κάψ’ τε τους”

Έβρος τώρα: Τη δική τους συνεισφορά στην προσπάθεια στρατού και αστυνομίας ν’ αποτρέψουν μαζική είσοδο παράνομων εκατοντάδων μεταναστών στην περιοχή των Φερών, έχουν αγρότες της περιοχής που διαθέτουν τα γεωργικά τους μηχανήματα προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των Αρχών, το οποίο τις τελευταίες ώρες επικεντρώνεται στο νότιο τμήμα του νομού Έβρου. Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, αγρότες των Φερών, οδήγησαν τα τρακτέρ τους στην περιοχή Τσιρόζη στο Δέλτα του ποταμού Έβρου, ώστε με τους μεγάλους προβολείς που διαθέτουν να βοηθήσουν το έργο στρατού και αστυνομίας, μέσα στο βαθύ σκοτάδι.

“Είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες των Αρχών, προκειμένου να αντιληφθούν οι πάντες και κυρίως η Τουρκία πως η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Η αντίδραση αυτή θα έπρεπε να υπήρχε από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα το 2015” λέει στο protothema.gr αγρότης της περιοχής που συμμετέχει στις επιχειρήσεις με το αγροτικό του μηχάνημα, συμπληρώνοντας με νόημα: “Είμαστε αγρότες που ζούμε και πονάμε αυτόν τον τόπο. Αγρότες και ακρίτες ταυτόχρονα”.

Ακόμη ένα βίντεο από τον Έβρο και τους «απελπισμένους εγκλωβισμένους πρόσφυγες» κατά ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα σκυλιά δεν μπορούν να μας δουν πλέον. Κάψτε τους, κάψτε τους. Αλλαχού»…

“The dogs can’t see us anymore. Burn them. Burn them. Allahu Akbar”

The video is reportedly from Greece. Please post news articles below, if any. pic.twitter.com/BlXCFoKPO0

