ΕΕ Ελλάδα: Έκκληση Τουσκ να βοηθήσουν οι ηγέτες τον Μητσοτάκη

ΕΕ Ελλάδα: Να στηρίξει η ΕΕ την Ελλάδα ζητά ο πρόεδρος του ΕΛΚ Ντόναλντ Τουσκ. Σε tweet του ο Ντόναλντ Τουσκ καλεί την ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να στηρίξουν την Ελλάδα στο μεταναστευτικό. «H EE και οι Θεσμοί πρέπει να υποστηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση και τις τελευταίες της αποφάσεις. Καλώ όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να δουλέψουν στενά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για το κοινό μας καλό», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο Twitter.

The EU and its institutions should support the Greek government and its latest decisions. I call on all the European leaders to cooperate closely with @PrimeministerGR. It’s in our common interest.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 1, 2020