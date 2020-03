Συρία τώρα: Αεροσκάφος του συριακού στρατού καταρρίφθηκε στην Ιντλίμπ

Συρία τώρα: Αεροσκάφος του συριακού στρατού καταρρίφθηκε στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Ο τουρκικός στρατός πλήττει στόχους της συριακής κυβέρνησης στην Ιντλίμπ τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Φεβρουάριο συνολικά 55 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις του συριακού στρατού, περιλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, στην επαρχία αυτή.

Την ίδια ώρα εξάλλου ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για όλα τα αεροσκάφη και τα drones, ενώ τόνισε ότι θα καταρρίπτει οποιοδήποτε αεροσκάφος τον παραβιάζει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

«Οποιοδήποτε αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας, θα αντιμετωπίζεται ως εχθρικό και θα καταρρίπτεται», δήλωσε στρατιωτική πηγή σύμφωνα με το SANA.

The aircraft type L39 (machine gun) belonging to the Assad regime took off from #Hama Military Airport, the symbol of the "Shaheen7" plane. pic.twitter.com/2xrasbetyz

— IDLIB POST (@IdlibEn) March 1, 2020