Έβρος τώρα: Σοβαρά επεισόδια στις Καστανιές – Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

Έβρος τώρα: Νέα επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ προσφύγων, μεταναστών και της αστυνομίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στρατός. Οι πρόσφυγες – μετανάστες επιτίθενται εκσφενδονίζοντας πέτρες και ξύλα κατά των παρατεταγμένων δυνάμεων που προσπαθούν να τους απωθήσουν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για την αποτροπή εισόδου παράνομων μεταναστών ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την άλλη πλευρά. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες.

Είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Παράλληλα τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας έχουν υποστεί φθορές από τον πετροπόλεμο. Στην επιχείρηση αναχαίτισης οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα ρίψης νερού.

Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια εισβολής σε ελληνικό έδαφος όπως αυτές που έχουν καταγραφεί τις προηγούμενες δύο ημέρες και έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Από τις έξι το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις έξι το πρωί της Κυριακής αποτράπηκε η είσοδος στην ελληνική επικράτεια (σε όλο τον Έβρο) σε 9972 άτομα. Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας έχουν υποστεί φθορές από τον πετροπόλεμο. Στην επιχείρηση αναχαίτισης οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν και όχημα ρίψης νερού.

Συγκέντρωση υπέρ του κλεισίματος των συνόρων στους μετανάστες πραγματοποιούν αυτήν την ώρα πολίτες στον τελωνειακό σταθμό Καστανεών. Οι διαδηλωτές που έφτασαν στα σύνορα από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ξεδίπλωσαν την ελληνική σημαία μπροστά στις μπάρες και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ενώ φώναξαν συνθήματα, όπως «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Συγκεντρωμένοι φώναξαν και «μπράβο πατρίδα» υπέρ των στρατιωτικών που φτάνουν στην περιοχή. Οι πολίτες, όπως ανέφεραν, προτίθενται να παραμείνουν στα σύνορα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο φράχτη των συνόρων μεταδίδονται από κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού μηνύματα προς τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά και ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος. Τα μηνύματα είναι στις εξής γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά, Παντζάμπι/Ουρντού (Πακιστάν), Φαρσί (Αφγανιστάν & Ιράν), Παστού (τμήμα Αφγανών) και Μπενγκάλι (Μπανγκλαντές).

#greek soldiers in #evros fires in the air to push away the illegall #immigrants who tries to cross in Greek land#greece #Kastanies #Turkey #Ipsala pic.twitter.com/JC032VL4jY

— Pishtiwan Jaf (@JafStefanos) March 1, 2020