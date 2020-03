Αντετοκούνμπο – Χάρντεν: Ο Τζέιλεν Ρόουζ στηρίζει απόλυτα τον Greek Freak

Αντετοκούνμπο – Χάρντεν: Ο Τζέιλεν Ρόουζ εξέφρασε μια άποψη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που προκάλεσε αντιδράσεις στο στούντιο του ESPN στη σκιά της συζήτησης που έχει ανοίξει μετά την κόντρα του Greek Freak με τον Τζέιμς Χάρντεν.

«Δεν έχουμε δει παίκτη που να έχει αυτό το ύψος και να παίζει σε πέντε θέσεις. Αν ήταν 1,93μ. θα ήταν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Αν ήταν 1,98μ. θα ήταν ο… Μάικλ Τζόρνταν», τόνισε προκαλώντας την αντίδραση του Πολ Πιρς.

Πάντως και ο θρύλος των Σέλτικς παραδέχτηκε πως αν έπρεπε να χτίσει πάνω σε έναν παίκτη την ομάδα του θα προτιμούσε τον Greek Freak από τον Τζέιμς Χάρντεν.

Jalen Rose really just said Giannis would be comparable to Michael Jordan if he were 6’6…pic.twitter.com/p7LnFq4pNn

