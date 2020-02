My Style Rocks gala: Αλλαγή στην ώρα προβολής – Ποια παίκτρια επιστρέφει

My Style Rocks gala: Σέξι εμφάνιση χθες για την Κατερίνα Στικούδη στο My Style Rocks. Η παρουσιάστρια του χθεσινού επεισοδίου (28/2) στο My Style Rocks έκλεψε τις εντυπώσεις από την έναρξη. H εντυπωσιακή Κατερίνα Στικούδη τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της, με τις κόκκινες γόβες που φορούσε, καθώς το ρούχο που επέλεξε για τη σημερινή της εμφάνιση, αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της.

Η νεαρή παρουσιάστρια μπήκε χαμογελαστή και με καλή διάθεση στο πλατό, ενώ με σέξι διάθεση λικνίστηκε μπροστά στην κάμερα, λίγο πριν υποδεχτεί τους κριτές και τις παίκτριες. Το επεισόδιο του gala θα προβάλλεται πλέον κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 3 παρά 10. Ακόμη οι ιθύνοντες του καναλιού δεν έχουν αποφασίσει αν στην ώρα του gala, δηλαδή κάθε Παρασκευή στις δέκα το βράδυ θα προβάλλεται απλά το επεισόδιο του Big Brother που έτσι κι αλλιώς θα είναι καθημερινό ή αν εκείνη την ώρα θα βλέπουμε το live του ριάλιτι.

My Style Rocks gala: Το trailer της Κυριακής

My Style Rocks gala: Η μεγάλη επιστροφή

Για πάρα πολύ κόσμο, η Αμίνα Χακίμ αποτελούσε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την τελική νίκη στο «My Style Rocks 3», με αποτέλεσμα, η οικειοθελής αποχώρησή της από το παιχνίδι να προκαλέσει τεράστια έκπληξη. Η ίδια, μέχρι πρόσφατα, δεν είχε μιλήσει πουθενά για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή της την απόφαση, ώσπου, μέσω του καναλιού της στο YouTube, πήρε την απόφαση να προβεί σε αποκαλύψεις για την αποχώρησή της από το δημοφιλές reality μόδας.

«Όπως έχετε παρατηρήσει δεν έχω βγει σε καμία τηλεοπτική εκπομπή. Δεν έχω κάνει καμία δήλωση τόσο καιρό. Δεν έχω πει τίποτα σε social media. Ήρθε η ώρα να το πω τώρα και να το μοιραστώ μαζί σας. Ο λόγος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας που είχα. Θέλω να ευχαριστήσω την παραγωγή του My Style Rocks, που γνώριζαν και δεν άφησαν να διαρρεύσει τίποτα, που σεβάστηκαν την κατάστασή μου και μου φέρθηκαν τόσο καλά. Τώρα όλα είναι πολύ καλά με την υγεία μου. Δεν θα επεκταθώ και δεν θα το συζητήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ όλους όσους με υποστηρίζετε. Δεν το γνώριζε κανείς μέχρι στιγμής, μόνο η οικογένειά μου και η παραγωγή. Θα ευχηθώ υγεία πάνω απ’ όλα», είπε, μεταξύ άλλων, η Αμίνα Χακίμ.

