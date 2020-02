Έβρος τώρα: Πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα – Χημικά και drones

Έβρος τώρα: Ολονύχτια «μάχη» για να κρατήσουν τους εκατοντάδες μετανάστες, που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα του Έβρου, από την τουρκική πλευρά, μακριά από το ελληνικό έδαφος, δίνουν οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας στις Καστανιές. Στο σημείο υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Νωρίτερα, μαζική προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές έκαναν μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων. Οι μετανάστες προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς, ενώ φώναζαν και συνθήματα.

Στην περιοχή, οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες. Η ελληνική πλευρά δέχεται τεράστια πίεση, ενώ, λόγω του σημείου, οπτική πρόσβαση έχουν κυρίως οι Τούρκοι δημοσιογράφοι. Όπως ανέφερε στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο ίδιο σημείο εδώ και ώρες, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βανάκια σταμάτησαν στις όχθες του Έβρου από την τουρκική πλευρά και αποβίβασαν δεκάδες μετανάστες, οι οποίοι κινήθηκαν ανά ομάδες, προσπαθώντας να βρουν «καθαρά» μονοπάτια, χωρίς φύλαξη, για να περάσουν στην Ελλάδα. Στρατός και Αστυνομία είναι επί ποδός και προσπαθούν να τους απωθήσουν. Έχουν συνεχώς περιπολίες, με αυτοκίνητα αλλά και πεζοί, ακόμα και με drone. Τους απωθούν με ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ — Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020

Trapped migrants and refugees at #Evros land border between #Greece and #Turkey They are trapped there and have set up fires for the night It’s anyone’s guess how bad things can get if the numbers or tempers rise and they try to breach the Greek police cordon pic.twitter.com/9mtaAbKeTF — Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020

Hundreds of migrants and refugees are trapped in the buffer zone btw Greece and Turkey at #Evros People there say they can’t go forward and Turkish army will not let them go back They are treated like cattle. They tell me they are afraid and cry for help What a dark, shameful day pic.twitter.com/dbn99h6EWD — Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020

Έβρος τώρα: Κάποιοι μετανάστες δεν κάνουν πίσω

Κάτοικοι καταγγέλλουν πως από την τουρκική πλευρά ακούγονται πυροβολισμοί. Καθώς φαίνεται, Τούρκοι πυροβολούν στον αέρα, για να αναγκάσουν τους μετανάστες να προωθηθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό. Μετανάστες που είχαν συγκεντρωθεί στον Έβρο,στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, βρήκαν τρόπο να περάσουν απαρατηρήτοι και να βρεθούν σε ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με το www.thrakinea.gr, μία από της ομάδες των ατόμων οι οποίες προσπάθησαν να περάσουν παράνομα από τα σύνορα του Έβρου κατάφερε αλλά εντοπίστηκε μέσα στο χωριό των Καστανεών.

Άλλη ομάδα μεταναστών κατάφερε να περάσει τα ελληνικά σύνορα, κατά μήκος του Έβρου από σημεία τα οποία μπόρεσαν να βρουν ανοίγματα, παρά την ισχυρότατη αστυνομική παρουσία.Οι μετανάστες εντοπίστηκαν να περπατούν κατά μήκος του Εθνικού και επαρχιακού δικτύου, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς που περνούσαν από το σημείο.

This is one of the many departure spots in #Turkey's Istanbul where mostly non-Syrian refugees were taken to buses bound for #Greece border. The cost is mainly covered from President #Erdogan's secret discretionary fund. pic.twitter.com/riYlNZ9SlV — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 28, 2020

Λιμενικό: 151 πρόσφυγες έφτασαν σε ελληνικά νησιά

Ανακοίνωση για τον αριθμό προσφύγων και μεταναστών που έφθασαν σε δύο ελληνικά την Παρασκευή εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 151 άτομα έχουν αποβιβαστεί στο ανατολικό Αιγαίο. Τρεις αποβιβάσεις μεταναστών με λέμβους σημειώθηκαν στη Μυτιλήνη με 71 μετανάστες και πρόσφυγες και μία στο Πυθαγόρειο, στη Σάμο, με 54 μετανάστες και πρόσφυγες. Επίσης, μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων έλαβε χώρα στη Μεγίστη, όπου περισυνελέγησαν 26 μετανάστες και πρόσφυγες.

Πρόσφυγες Έβρος: Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη

Το μήνυμα ότι καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα διαμηνύει πως η χώρα μας αυξάνει την ασφάλεια των συνόρων της. «Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι», τόνισε.

Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων της.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με την Γερμανίδα καγκελάριο, Ανγκελα Μέρκελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός τους ενημέρωσε για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων της μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να έρχονται παρανόμως στην Ελλάδα.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη για τις εξελίξεις στο προσφυγικό/μεταναστευτικό το Σάββατο στις 09:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτή θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρου και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος.

Βίντεο ντοκουμέντο: με ναυλωμένα λεωφορεία στα σύνορα οι μετανάστες