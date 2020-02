Michael Medwin πέθανε: Έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός ηθοποιός

Michael Medwin πέθανε: Πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 χρόνων, έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός ηθοποιός, Michael Medwin. Είχε γίνει γνωστός από τη δραματική σειρά του BBC «Shoestring» και την ταινία «Carry On Nurse» του 1959. Είχε εμφανιστεί επίσης στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Never Say Never Again» (1983), ενώ μαζί με τον David Pugh είχαν συστήσει από κοινού μία εταιρεία θεατρικών παραγωγών εδώ και τρεις δεκαετίες.

Είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το 1923 και είχε σπουδάσει στην Ελβετία. Ήταν αρχικά θεατρικός ηθοποιός και μετά ασχολήθηκε πολλά χρόνια με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει με μεγάλη επιτυχία σε μιούζικαλ.

