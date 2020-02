Καταδίωξη με νεκροφόρα: Ληστής πήρε… πτώμα και πάτησε τα γκάζια

Καταδίωξη με νεκροφόρα: Διπλό μπελά βρήκε ένας ληστής στην Καλιφόρνια. Ο δράστης βρέθηκε έξω από εκκλησία στο Λος Αντζελες και έκλεψε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά στον ναό. Μόνο που το αυτοκίνητο αυτό ήταν… νεκροφόρα και μέσα της υπήρχε ένα πτώμα! Ο οδηγός του αυτοκινήτου το είχε αφήσει έξω από την εκκλησία, με αναμμένη τη μηχανή, προκειμένου να μεταφέρει στο εσωτερικό της ένα άλλο πτώμα. Το πρώτο βρισκόταν ακόμη μέσα στο όχημα όταν ο δράστης το έκλεψε, προφανώς χωρίς να αντιληφθεί ότι ο «επιβάτης» ήταν νεκρός. Την Τετάρτη, το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες κάλεσε μέσω του Twitter τον ύποπτο να επιστρέψει το πτώμα.

«Από όλες τις κακές αποφάσεις που πήρες, κάνε τουλάχιστον μία καλή και επέστρεψε το πτώμα και το φέρετρο», έγραψε χαρακτηριστικά το γραφείο του σερίφη του Λος Αντζελες. Ο δράστης συνελήφθη τελικά σήμερα το πρωί, μετά από καταδίωξη σε έναν αυτοκινητόδρομο και αφού το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Το πτώμα βρισκόταν ακόμη μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

JUST IN: A Lincoln Navigator hearse stolen with a casket and body inside has crashed during a chase on the 110 Freeway southwest of downtown LA. https://t.co/JmLhZ3mOU3 pic.twitter.com/VpucU6jfNZ

— NBC Los Angeles (@NBCLA) February 27, 2020