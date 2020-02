My Style Rocks Αμίνα: Η πρώην παίκτρια εξηγεί γιατί αποχώρησε

My Style Rocks Αμίνα: Η Αμίνα Χακίμ, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί του My Style Rocks, αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι μόδας. Πρόσφατα, η Αμίνα Χακίμ δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube ένα βίντεο που εξηγεί τον πραγματικό λόγο που αποχώρησε από το My Style Rocks. «Όπως έχετε παρατηρήσει δεν έχω βγει σε καμία τηλεοπτική εκπομπή. Δεν έχω κάνει καμία δήλωση τόσο καιρό. Δεν έχω πει τίποτα σε social media. Ήρθε η ώρα να το πω τώρα και να το μοιραστώ μαζί σας. Ο λόγος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας που είχα. Θέλω να ευχαριστήσω την παραγωγή του My Style Rocks, που γνώριζαν και δεν άφησαν να διαρρεύσει τίποτα, που σεβάστηκαν την κατάστασή μου και μου φέρθηκαν τόσο καλά. Τώρα όλα είναι πολύ καλά με την υγεία μου. Δεν θα επεκταθώ και δεν θα το συζητήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ όλους όσους με υποστηρίζετε. Δεν το γνώριζε κανείς μέχρι στιγμής, μόνο η οικογένειά μου και η παραγωγή. Θα ευχηθώ υγεία πάνω απ’ όλα», είπε μεταξύ άλλων η Αμίνα Χακίμ.

Στη συνέχεια μάλιστα η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των θαυμαστών της και αποκάλυψε αρκετά πράγματα. Όπως ότι υπάρχουν κλίκες ανάμεσα στα κορίτσια, πως στα παρασκήνια δεν μιλάνε καθόλου με τους κριτές και πως ο λόγος που μπήκε στο παιχνίδι δεν ήταν για να κάνει φιλίες αλλά για να προωθήσει τη δουλειά της. «Η πιο αληθινή απ’ όλες είναι η Ευρυδίκη. Είναι ευφυέστατη παίκτρια, και όσα λέει έχουν βάση. Δεν είναι στημένη καμία λογομαχία. Ήταν όλες πάρα πολύ εκνευριστικές» ήταν μερικά απ’ αυτά που δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην παίκτρια του My Style Rocks.

