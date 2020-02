Ιταλία Κορονοϊός: Θερίζει ο ιός, “όλα θυμίζουν πόλεμο”

Ιταλία Κορονοϊός: Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό στην Ιταλία. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RAI, o τελευταίος ασθενής της ιογενούς πνευμονίας ήταν ένας καρκινοπαθής από την πόλη Μπρέσια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής Corriere della Sera, τα θύματα είναι κατά βάση ηλικιωμένα άτομα, ηλικίας από 68 έως 88 ετών. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο αριθμός των έξι θυμάτων επιβεβαιώνεται τόσο από τον επικεφαλής της ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Άντζελο Μπορέλι, όσο και από το υπουργείο Υγείας.

Πλέον και στη βόρεια Ιταλία, παρατηρούνται καραμπινιέροι στους δρόμους, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί με σκοπό να τηρούνται οι κανόνες δημόσιας υγείας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ενώ οι μάσκες εξαντλήθηκαν. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχουν εξαντληθεί επίσης τα απολυμαντικά τζελ και τα χαρτομάντιλα.

Στην Ιταλία σε καραντίνα έχουν μπει 11 πόλεις, καθώς δεν επιτρέπονται οι αφίξεις σε μέρη όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, τη στιγμή που σε Λομβαρδία και Βένετο έχει διαταχθεί το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενώ μουσεία και σινεμά έχουν βάλει λουκέτο. Παράλληλα, ακυρώθηκαν οι τελευταίες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βενετίας.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η κατάσταση είναι πολυ σοβαρή, με τις Αρχές να εργάζονται πυρετωδώς στην κατεύθυνση αποφυγής εξάπλωσης της επιδημίας. Σε νέο του μήνυμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε ότι ο πλανήτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση πιθανής πανδημίας. Τα περισσότερα θύματα, ωστόσο, από τον κορωνοϊό παραμένουν στην Κίνα, όπου έχουν καταγραφεί 77.000 κρούσματα, ενώ 2.600 άνθρωποι έχουν πεθάνει.

«Επικρατεί ανησυχία, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση», τονίζει αναφερόμενος στα αυξανόμενα κρούσματα κορωνοϊού στην Ιταλία, μιλώντας στο iefimerida.gr ο κ. Κωνσταντίνος Νικολάου, επιχειρηματίας διεθνών μεταφορών, που διαμένει στο Trezzo sull’Adda στη Λομβαρδία, κοντά στο Μιλάνο.

«Εχουν ακυρωθεί όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις γενικά, σε όλη την περιοχή της Λομβαρδία γιατί κάθε πόλη κάνει το καρναβάλι της δεν είναι μόνο το μεγάλο της Βενετίας. Είναι επίσης κλειστά σχολεία, πανεπιστήμια, γυμναστήρια, θέατρα ντισκοτέκ, ακόμη και στις εκκλησίες δεν γίνονται λειτουργίες ενώ το δικαστήριο του Μιλάνου έχει κλείσει για το κοινό, όπως και η Σκάλα του Μιλάνου», περιγράφει ο κ. Νικολάου δίνοντας μια πρώτη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην επαρχία της Λομβαρδίας όπου βρίσκεται και το Μιλάνο.

Αρκετές πόλεις στην περιοχή της Λομβαρδία με περίπου 40.000 με 50.000 κατοίκους έχουν μπει σε καραντίνα. Στην πόλη Trezzo sull’Adda που διαμένει ο κ. Νικολάου με διάταγμα του δημάρχου έκλεισαν σχολεία, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, εκκλησίες ακόμη και για κηδείες, ψυχαγωγικά κέντρα, γήπεδα, αθλητικά κέντρα και μπαρ μετά τις 6 το απόγευμα, ενώ ακυρώθηκε και το τοπικό καρναβάλι. «Η κόρη της υπαλλήλου μου για παράδειγμα που πάει στο Γυμνάσιο θα μείνει στο σπίτι μέχρι την Παρασκευή. Είναι μια απόφαση που έχει πάρει ο τοπικός κυβερνήτης», σημειώνει και προσθέτει ότι σύμφωνα με δική του πληροφόρηση υπάρχουν και ιδιώτες, εταιρείες που παίρνουν την απόφαση να παραμείνουν κλειστές για τις επόμενες ημέρες.

«Υπάρχει μεγάλος φόβος στον κόσμο, υπάρχει πολεμική κατάσταση», τονίζει ο Ελληνας επιχειρηματίας. «Ο κόσμος είναι ανήσυχος», σημειώνει εκφράζοντας τη διάχυτη άποψη που υπάρχει στους κατοίκους της Λομβαρδίας ότι η κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα θα χειροτερέψει.

Μεταφέροντας τη δική του εκτίμηση για το τι συνέβη και μέσα στις τελευταίες ημέρες υπήρξε αυτή η έκρηξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ιταλία ο κ. Νικολάου πιστεύει ότι φταίει το γεγονός ότι η Ιταλία δεν κατέγραψε όσους τουρίστες ήρθαν από Κίνα δια μέσω άλλων χωρών.

«Στη Γαλλία κατέγραψαν όσους έμπαιναν από τα σύνορα μέσω άλλων χωρών και μπορούν να βρουν ποιος έφερε τον ιό. Η Ιταλία δεν το έκανε, ήταν ένα τραγικό λάθος. Αν το είχαν κάνει θα μπορούσαν να είχαν βρει τον περίφημο ”ασθενή μηδέν”, τώρα δεν ξέρουν καν αν είναι ένας ή πολλοί και μπορούν να πάει/πάνε οπουδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι τώρα δυσκολεύει η προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του ιού. Η αντιπολίτευση είχε προτείνει να γίνονται έλεγχοι στους επισκέπτες από την Κίνα μέσω τρίτων χωρών, κάτι που απέρριψε η κυβέρνηση ως ρατσιστικό, ενώ το θέμα είναι υγειονομικό, αναφέρει ακόμη. «Εγιναν λάθη, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι άπειρη», προσθέτει.

Όσο για τη κατάσταση στα καταστήματα της επαρχίας, ο Κώστας Νικολάου επιβεβαιώνει ότι τα ράφια στα σούπερ μάρκετ αδειάζουν με γρήγορους ρυθμούς. «Ο κόσμος δεν ξέρει τι θα γίνει. Πηγαίνει μαζεύει τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ γιατί φοβούνται ότι μπορεί τις επόμενες ημέρες να αποκλειστούν στα σπίτια τους. Και εγώ προσωπικά πήγα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο και γέμισα το σπίτι, παρότι στην πόλη μας δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα μέχρι στιγμής», αναφέρει.

«Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα, από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα σε δυο ημέρες διαμορφώθηκε όλη αυτή η κατάσταση», τονίζει.

«Ο κόσμος είναι προσεκτικός, αποφεύγουν να κυκλοφορούν. Παραδείγματος χάριν, το Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, με καταστήματα, εμπορικό κέντρο κλπ. το οποίο συνήθως ήταν γεμάτο κόσμο, εμφανώς είχε λιγότερο κόσμο, ήταν περιορισμένος ο κόσμος».

«Τώρα η κατάσταση είναι σοβαρή και ευχόμαστε να ξεπεραστεί. Ευχόμαστε να διαψευστούμε, αλλά αισθανόμαστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει να κλείνουν εκκλησίες, πανεπιστήμια, σχολεία. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Ιταλία, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Προβληματισμός υπάρχει και για το τι θα γίνει στα σύνορα. Η Αυστρία απαγόρευσε να εισέρχονται στο έδαφός της τα τρένα από το Μιλάνο, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει στα σύνορα με τις άλλες χώρες και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο των μεταφορών.

Στο μεταξύ, οι ποδοσφαιρικές ομάδες ζητούν να παίξουν τα επόμενα ματς στον ιταλικό Βορρά κεκλεισμένων των θυρών. Και σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, τέλος, κλέφτες άρχισαν να παρουσιάζονται σε σπίτια ηλικιωμένων, λέγοντας ότι πρέπει να επισκεφθούν τους πολίτες. “Μην ανοίγετε σε κανέναν”, λέει σε έκκληση του ο Ερυθρός Σταυρός.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020