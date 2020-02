«Mad Mike» νεκρός: Σκοτώθηκε μετά τη συντριβή του αυτοσχέδιου πυραύλου του

«Mad Mike» νεκρός: Ο ριψοκίνδυνος πιλότος «Mad Mike» Hughes σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας εκτόξευσης ενός αυτοσχέδιου πυραύλου του στην έρημο της Καλιφόρνια. Ο 64χρονος θα εκτόξευε τον πύραυλό του για μία νέα, επερχόμενη, σειρά του Science Channel με τίτλο «Homemade Astronauts». «Αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του Mike Hughes. Το όνειρό του ήταν να κάνει αυτή την εκτόξευση και το Science Channel ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κανάλι.

Οι Αρχές από την πλευρά τους δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως το όνομα του πιλότου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNNi. Ανέφεραν μόνο ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από πτώση πυραύλου στην έρημο. Σημειώνεται ότι, ο «Mad Mike» υποστήριζε ότι η γη είναι επίπεδη και ήθελε να πετάξει στο διάστημα για να το αποδείξει. Επίσης, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, κατάφερε να εκτιναχθεί σε ύψος 570 μέτρων προτού ανοίξει το αλεξίπτωτό του, ενώ το 2002 έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο άλμα με λιμουζίνα – διανύοντας πάνω από 31 μέτρα στον αέρα!

Στο βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, διακρίνεται ένα αλεξίπτωτο πίσω από τον πύραυλο, το οποίο προφανώς άνοιξε πολύ νωρίς, δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020