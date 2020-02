Σεισμός Τουρκία: Έξαλλος ο Άκης Τσελέντης

Σεισμός Τουρκία: Κατά των «μη ειδικών» καταφέρθηκε -με ανάρτησή του στα social media- ο καθηγητής σεισμολογίας, Άκης Τσελέντης. Υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός σεισμός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σεισμό της 24η Ιανουαρίου του 2020» έγραψε: «Επειδή η σεισμολογία είναι μία ποσοτική και όχι περιγραφική επιστήμη και βασίζεται σε υπολογισμούς Μετά από υπολογισμούς προέκυψε ότι ο σημερινός σεισμός ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ με το σεισμό της 24 Ιανουαρίου 2020».

Και συνέχισε: «Αυτό οφείλεται γιατί ο σημερινός σεισμός είχε διαφορετική κατεύθυνση ολίσθησης και η περιοχή που έγινε (που υπερβαίνει τα 400km) Ουδόλως επηρεάστηκε από τις ελαστοδυναμικές τάσεις Coulomb που προκλήθηκαν από το σεισμό 6,8 της 24 Ιανουαρίου. Η σημερινή περιοχή αξίζει την προσοχή διότι είναι σε περιοχή ρηγμάτων υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας που είχαν δώσει σεισμό 7, 2 Ρίχτερ το 2011 στην λίμνη Βάν της Τουρκίας. Είναι επικίνδυνο μετά από κάθε σεισμό να βγαίνουν μη ειδικοί και να κάνουν επιπόλαιες εκτιμήσεις χωρίς υπολογισμούς».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, είχε χαρακτηρίσει τη σημερινή σεισμική δόνηση «απόρροια του πρόσφατου μεγάλου φονικού σεισμού των 6,8 Ρίχτερ».



Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε κοντά στο σημείο της πρωινής φονικής δόνησης που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα άτομα.

Μάλιστα, σε διάστημα λίγων λεπτών από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ακόμη επτά με ένταση από 3,3 Ρίχτερ ο χαμηλότερος, ως και 4 Ρίχτερ που ήταν και ο ισχυρότερος.Όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται τρία παιδιά και πέντε ενήλικες.

Επιπλέον, 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι αρκετοί είναι εγκλωβισμένοι κάτω από συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2020