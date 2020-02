My Style Rocks: Η Κιάρα μπήκε ξανά στο στόχαστρο και ξέσπασε σε κλάματα

My Style Rocks: Σε μια ιδιαίτερη επιλογή προχώρησε, το απόγευμα της Πέμπτης, η Κιάρα Μαρκέζη προκειμένου να βρεθεί με χαμόγελο μπροστά στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks. Ωστόσο, τα αυστηρά και αιχμηρά σχόλια που δέχθηκε η νεαρή διαγωνιζόμενη από τους κριτές την έκαναν να ξεσπάσει σε κλάματα. Αφού αναρωτήθηκαν αρχικά πως κατέληξε η Κιάρα Μαρκέζη στην συγκεκριμένη στιλιστική επιλογή, οι τρεις κριτές του My Style Rocks δε δίστασαν να… δείξουν τα δόντια τους! “Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λουκ… Πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξει κάποιος

Ξέρω ότι αυτή την εικόνα δεν μπορείς εσύ να την κάνεις με βάση την πορεία σου σε αυτό το παιχνίδι. Εάν πιστεύεις ότι λέω αερολογίες, μπορώ να σου βάζω μόνο βαθμό και να μην σχολιάζω τίποτα. Δεν έχω κάτι να συζητήσω μαζί σου. Δεν μπορείς να με πείσεις πως έχεις κάνει εσύ αυτό το λουκ”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κουδουνάρης προς την μικρότερη ηλικιακά παίκτρια του My Style Rocks.

My Style Rocks: Η Κιάρα παραδέχθηκε πως είχε βοήθεια

Μόλις, δε, η Κιάρα Μαρκέζη επιχείρησε να απαντήσει, ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκεια του βάζοντας επιδεικτικά 4 στην διαγωνιζόμενη του My Style Rocks. Είσαι ευχαριστημένη να έρχεσαι εδώ και να παίρνεις έτσι καλούς βαθμούς; αναρωτήθηκε ο κριτής. Με τη σειρά τους, η Έλενα Χριστοπούλου βαθμολόγησε την Κιάρα Μαρκέζη με 5 και ο Λάκης Γαβαλάς με 1. Με αυτό που κάνεις εκμηδενίζεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου, πρόσθεσε ο γνωστός σχεδιαστής και κριτής του My Style Rocks.

Όταν η παρουσιάστρια του My Style Rocks, Κατερίνα Στικούδη ρώτησε την διαγωνιζόμενη εάν έφτιαξε μόνη αυτό το λουκ, εκείνη απάντησε με τρεμάμενη φωνή πως “ναι, με την βοήθεια της μητέρας μου. Δεν θέλω όμως να συνεχίσω κάτι γιατί δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Γενικά αυτές τις μέρες δεν είμαι καλά και δεν θέλω να συνεχίσω να μιλάω. Έκανα κάποια λάθη την πρώτη εβδομάδα, άκουσα κάποιους ανθρώπους που δεν έπρεπε και τα λουκ που έκανα δεν τα είχα φτιάξει εγώ”.

Η Κιάρα, που είναι μονίμως στο στόχαστρο, αποχώρησε και δεν επέστρεψε μέχρι το τέλος της εκπομπής.