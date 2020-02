Κοροναϊός Κίνα: Η νύχτα που ερήμωσε η Ουχάν

Κοροναϊός Κίνα: Ένα ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας, με τίτλο «Wuhan: The long night» (Ουχάν: Η μακριά νύχτα), κυκλοφόρησε ευρέως στο κινέζικο social δίκτυο Weibo, καταγράφοντας την «απομόνωση» της Ουχάν και των γύρω περιοχών από τις 23 Ιανουαρίου και μετά, προκειμένου να περιοριστεί, όσο ήταν δυνατόν, η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου φαίνεται πως κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος σε μια ερημωμένη γειτονιά, να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».

Κοροναϊός: 2.200 οι νεκροί ξεπέρασαν τα 76.000 τα κρούσματα

Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κοροναϊός ανήλθε σε τουλάχιστον 2.200 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Η συντριπτική πλειονότητα (115) των θανάτων καταγράφηκαν στη Χουμπέι. Στην Ουχάν, την εστία της επιδημίας, υπέκυψαν 99 ασθενείς. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα των κινεζικών υγειονομικών αρχών, καταγράφηκαν στην ηπειρωτική Κίνα την Πέμπτη 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αριθμός αρκετά υψηλότερος από τα 394 κρούσματα που είχαν επαληθευτεί την προηγουμένη.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19 ανέρχεται σε 76.600. Πάντως, ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία και τις κλινικές όπου είχαν εισαχθεί ξεπέρασε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, για τρίτη συναπτή ημέρα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας. Συγκεκριμένα, 2.109 ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία την Πέμπτη, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Συνολικά, 18.264 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον είχαν αποθεραπευτεί πλήρως μέχρι τα μεσάνυχτα.

Κοροναϊός: Τον Απρίλιο ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου

Το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κοροναϊό θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές περί τα τέλη του Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας Σου Νανπίνγκ. Ο Σου έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξάλλου ο Τζου Τσι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι εταιρείες που έχουν ξαναρχίσει να λειτουργούν οφείλουν να εξασφαλίζουν σωστό εξαερισμό των χώρων εργασίας και να φροντίζουν να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.

Κοροναϊός: Δύο επαναπατρισμένοι Αυστραλοί βγήκαν θετικοί στον ιό

Δύο από τους Αυστραλούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess που επαναπατρίστηκαν με πτήση τσάρτερ από την Ιαπωνία επιβεβαιώθηκε κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων πως έχουν μολυνθεί από τον COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας. Η εξέλιξη θα πολλαπλασιάσει τα ερωτήματα και τις αμφισβητήσεις για τις διαδικασίες καραντίνας που εφάρμοσε η ιαπωνική κυβέρνηση.

Οι Αυστραλιανές αρχές επαναπάτρισαν χθες, Πέμπτη, 170 υπηκόους της χώρας που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο της αμερικανικής ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corp. Οι επιβάτες αυτοί παρέμειναν υπό περιορισμό στις καμπίνες τους από την 3η Φεβρουαρίου, όταν το Diamond Princess τέθηκε σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα.

Μετά την άφιξή τους στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, όπου θα περάσουν άλλες 14 ημέρες σε καραντίνα, οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όσοι είπαν πως δεν αισθάνονται καλά υποβλήθηκαν σε ειδικότερες εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν μολύνθηκαν από τον κοροναϊό. «Έξι άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι έχουν ήπια συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό», σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Οι εξετάσεις των δύο από τους ανθρώπους αυτούς για τη μόλυνση από τον COVID-19 είναι θετικές», κατά το ίδιο δελτίο Τύπου.

17 κρούσματα στην Αυστραλία

Η Ντι Στίβενς, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της Αυστραλίας, απέφυγε να κατονομάσει τους δύο Αυστραλούς. Διευκρίνισε πως οι ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία κοντά στα σπίτια τους. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι μάλλον καλά, λίγο αδιάθετοι, με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, και δεν χρειάζεται απαραιτήτως να εισαχθούν στο σύστημα των νοσοκομείων, αλλά πιθανότητα θα εισαχθούν σε νοσοκομεία στις πολιτείες τους», διευκρίνισε η Στίβενς μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ντάργουιν.

Πλέον επισήμως καταμετρώνται 17 κρούσματα του κοροναϊού από τις αρχές της Αυστραλίας. Ωστόσο, αρκετές δεκάδες άλλοι Αυστραλοί παραμένουν στο Diamond Princess στην Ιαπωνία, καθώς μολύνθηκαν από τον κοροναϊό ενώ βρίσκονταν πάνω στο σκάφος. Στην ίδια την Αυστραλία δεν έχει επιβεβαιωθεί νέο κρούσμα του COVID-19 αφότου επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα, την 1η Φεβρουαρίου. Η ισχύς της απαγόρευσης εισόδου παρατάθηκε χθες Πέμπτη έως τουλάχιστον την 29η Φεβρουαρίου.

