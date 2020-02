Γερμανία επίθεση: 11 νεκροί – Ακροδεξιές αναφορές από τον δράστη

Γερμανία επίθεση: Εννέα άνθρωποι δολοφονήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Χανάου, κοντά στη Φραγκφούρτη, στην κεντρική Γερμανία, σε δυο επιθέσεις ο ύποπτος για τις οποίες βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα νεκρός μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις είχαν στόχο θαμώνες μπαρ με ναργιλέδες και τα πυρά τραυμάτισαν σοβαρά πολλούς ακόμη ανθρώπους, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ. «Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν τη νύχτα.

Ένας από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους υπέκυψε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων των δύο επιθέσεων να αυξηθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών. Το πρόσωπο που η αστυνομία θεωρούσε ύποπτο για την επίθεση βρέθηκε νεκρό μερικές ώρες αργότερα μέσα στο σπίτι του, πλάι στο πτώμα άλλου ενός ανθρώπου, που δεν έχει αναγνωριστεί. «Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χανάου» από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ «επιπλέον βρέθηκε άλλο ένα πτώμα», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται η Χανάου. «Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν άλλοι δράστες», κατά την ίδια πηγή.

Η μεγάλη δύναμη της αστυνομίας που αναπτύχθηκε εσπευσμένα στην πόλη εντόπισε επίσης ένα αυτοκίνητο με πυρομαχικά και γεμιστήρες στο εσωτερικό του, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο. Ο ύποπτος, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν Γερμανός και είχε άδεια κυνηγιού.

