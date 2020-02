My Style Rocks 3: Η Δήμητρη Αλεξανδράκη τα «χώνει» στους συντελεστές μετά την αποχώρησή της

My Style Rocks 3: Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κοψιάλη στο Youtube και τα έχωσε σε όλους τους συντελεστές του My Style Rocks. H Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε: «Πραγματικά ήταν η χειρότερη συνεργασία που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία το My Style Rocks που δεν ήταν καλή και στεναχωριέμαι που δεν ήταν καλή».

Ακόμα υπογράμμισε: «όταν πας να κάνεις ένα πρόγραμμα που στο παρουσιάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, περιμένεις πως θα γίνει με τον τρόπο αυτόν. Όχι να προσπαθούν να σε ξεφτιλίσουν και να σου βγάλουν τον χειρότερο εαυτό που έχεις μέσα σου. Δεν ξέρω εάν έγινε by accident, που λένε, ή εσκεμμένα αλλά τα νεύρα που μου βγήκαν δεν τα έχω νιώσει σε άλλη δουλειά».

My Style Rocks 3: Οι αποκαλύψεις της Αλεξανδράκη

Και δεν δίστασε να τονίσει: «Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να μειώσει την προσωπικότητα σου και να σου βάλει μια ταμπέλα, σώνει και ντε, δεν μπορώ να δεχτώ πως με το ζόρι θα προσπαθεί να βγάλει κάτι που δεν είμαι. Επειδή μίλησα με τον αγαπημένο μου φίλο, σχεδιαστή Βασίλειο Κωστέτσο και μου είπε κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα μαζί του, προφανώς ξεσπούσαν πάνω μου εξαιτίας εκείνου. Επειδή φορά τα ρούχα του και το σποτάκι μου το έκανα στο ατελιέ του».