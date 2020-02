Έλτον Τζον – φωνή: Κατέρρευσε στη σκηνή – «Συγγνώμη, δεν μπορώ να τραγουδήσω»

Έλτον Τζον – φωνή: Έχασε ξαφνικά τη φωνή του ο 72χρονος μουσικός, Έλτον Τζον, στο μέσο της συναυλίας στο Mount Smart Stadium της Νέας Ζηλανδίας. Εμφανώς καταρρακωμένος και με δάκρυα στα μάτια, έσκυψε στο πιάνο του, κούνησε το κεφάλι του και παραδέχτηκε στο κοινό πως έχασε εντελώς τη φωνή του. «Δεν μπορώ να τραγουδήσω, πρέπει να φύγω. Συγγνώμη», είπε συγκεκριμένα. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε ενημερώσει το κοινό πως είχε διαγνωστεί με τύπο πνευμονίας(atypical ή walking pneumonia) που είναι είδος λοίμωξης του αναπνευστικού που προκαλείται από βακτήρια ή ιούς.

Είναι λιγότερο σοβαρό από άλλους τύπους πνευμονίας, με τους περισσότερους πάσχοντες να μη χρειάζονται καν νοσηλεία. Τα συμπτώματά της είναι ανάλογα εκείνων ενός άσχημου κρυολογήματος και περιλαμβάνει βήχα, πόνο στο στήθος, πονόλαιμο και πονοκέφαλο. To 2018 o σερ Έλτον Τζον ανακοίνωσε πως θα σταματούσε τις περιοδείες ώστε να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Ωστόσο, γνωστοποίησε πως το «αντίο» στους θαυμαστές του θα περιελάμβανε μια σειρά 300 συναυλιών σε διάστημα τριών χρόνων.

Με καριέρα πέντε δεκαετιών, ο Έλτον Τζον είναι από τους πιο πετυχημένους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία της μουσικής, έχοντας κάνει πάνω από 3000 συναυλίες. Είναι ο τραγουδιστής με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ και ραδιοφωνικές επιτυχίες στην ιστορία της Αμερικής, πίσω μόνο από τον Έλβις Πρίσλεϋ και τους The Beatles. Το 1976, αποκάλυψε δημοσίως πως είναι bisexual, ενώ το 1988, ότι είναι ομοφυλόφιλος. Το Δεκέμβριο του 2014 παντρεύτηκε στο Λονδίνο με το σύντροφό του (με τον οποίο ζούσαν σε σύμφωνο συμβίωσης), Ντέιβιντ Φέρνις.

Το ζευγάρι έχει δύο γιους, τον 9χρονο Ζάκαρι και τον 7χρονο Ηλία.

Elton in tears, his voice has gone. Leaving the stage after 1 hr 50 mins to a standing ovation… #EltonFarewellTour #EltonJohn pic.twitter.com/YLzEecP5vW

— OneHandedBaker (@OneHandedBaker) February 16, 2020