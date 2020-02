YFSF 2020: Ο νικητής της πρεμιέρας και οι επόμενες εμφανίσεις

YFSF 2020: Λαμπερή ήταν η πρεμιέρα του φετινού YFSF, με τους διαγωνιζόμενους να τα δίνουν όλα στα act τους. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους προβλήθηκε ένα βίντεο με όλες τις προσπάθειες. Στη συνέχεια, η Μαρία Μπεκατώρου ζήτησε από τους κριτές να ψηφίσουν ποιοι ήταν οι καλύτεροι, ενώ οι άνδρες της επιτροπής “έχρησαν” πρόεδρο τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Από τις ψήφους των κριτών ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση η Ευρυδίκη και ο Λάμπης Λιβιεράτος, ενώ τελευταίος τερμάτισε ο Γιώργος Χρανιώτης. Ύστερα οι παίκτες έδωσαν τα 5αρια τους και τελικά στην κορυφή της βαθμολογίας βρέθηκε η Ευρυδίκη, ενώ η πρόεδρος της επιτροπής κλήθηκε να “διαλευκάνει” μία ισοβαθμία.

Η Δανάη Λουκάκη και η Κατερίνα Κουκουράκη είχαν από 6 βαθμούς και έτσι η Μίρκα έδωσε τη λύση. Χάρισε το 6άρι στη Δανάη και έδωσε το 5άρι στην Κατερίνα. Το κοινό έκρινε με τη σειρά του τις επιδόσεις των παικτών. Ωστόσο, ο κόσμος στο πλατό είχε αντίθετη άποψη με τους κριτές και έδωσε τις ψήφους του με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Για την ακρίβεια έδωσε τους 10 βαθμούς στον Στέφανο Μουαγκιέ, τους 11 στην Τάνια Μπρεάζου και το 12άρι στον Ηλία Μπόγδανο. Έτσι, ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση η Ευρυδίκη και η Τάνια, αλλά επειδή η γνώμη και η βαθμολογία του κοινού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, νίκησε τελικά η Ariana Grande, Τάνια. Τέλος, οι καλλιτέχνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το buzzer.

Η Μαρία Ανδρούτσου θα ενσαρκώσει τον Tones and 1, η Ευρυδίκη την Alanis Morissette, ο Ηλίας τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και ο Στέφανος τον Justin Timberlake. Παράλληλα, η Δανάη θα κάνει την Άντζελα Δημητρίου, η Κατερίνα τη Rihanna, ο Λάμπης τον Στράτο Διονυσίου, ο Γιώργος τους Right said Fred, ο Νικόλας τον Ed Sheeran και τέλος η νικήτρια της βραδιάς, Τάνια, την Άννα Βίσση.

Η νικήτρια, Τάνια Μπρεάζου: