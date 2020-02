Ντι Κάπριο σχέσεις: Πόσα χρόνια έχει να βγει ο Λεονάρντο με συνομήλική του

Ντι Κάπριο σχέσεις: «Και τώρα, σαν κόλπος ενός top model, ας υποδεχτούμε θερμά τον Leonardo DiCaprio». Έτσι προλόγισαν η Tina Fey και η Amy Poehler τον ηθοποιό στις Χρυσές Σφαίρες το 2014 και σύμφωνα με πολλούς, ήταν μάλλον το πιο επιτυχημένο αστείο εκείνης της απονομής. Γιατί μπορεί να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά πιο συχνά από όσο πιθανώς θα ήθελε, συζητείται για την προσωπική του ζωή που περιορίζεται αυστηρότατα σε γυναίκες που απαγορεύεται να έχουν περάσει τα 25.

Τα χρόνια περνούν, ο Leo πάτησε τα 45, αλλά οι σύντροφοί του είναι πάντα σε ηλικία που μόλις έχουν σταματήσει να ψηλώνουν, όπως δείχνει και το γράφημα που κάποιος μπήκε στον κόπο να φτιάξει, προκειμένου να υπογραμμίσει ότι ok, ίσως αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς να μην είναι ακριβώς ότι πιο μη ψυχαναγκαστικό, δεδομένου μάλιστα ότι ο στόλος των πρώην κοριτσιών του DiCaprio απαρτίζεται από έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο γυναικών. Δηλαδή μοντέλα τύπου Victoria’s Secret, κατά προτίμηση όχι μελαχρινά, που κάποιος σχολίασε ότι ίσως να είναι και το ίδιο πρόσωπο, με λίγο διαφορετικό χτένισμα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν ένα τύπο, θα πει κανείς και δεν είναι λίγοι οι άνδρες που σχολιάζουν ότι όλοι, αν μπορούσαν, θα έβγαιναν με νεαρά μοντέλα, αλλά όσο να ‘ναι, δεν περιμένει κανείς από έναν άνθρωπο τόσο αφυπνισμένο σε ζητήματα όπως το περιβάλλον και γενικώς καλλιεργημένο, να μοιράζεται την ιδιοσυγκρασία του μέσου λαϊκού γύπα με την πειραγμένη εξάτμιση που ονειρεύεται φρέσκο κρέας και τίποτα άλλο. Η Gisele Bundchen, όταν στα 23 της τον χώρισε, δήλωσε για τη σχέση τους “Ήμουν η μόνη που ήθελε να ψάξω λίγο τον εαυτό μου σοβαρά, ενώ εκείνος έμενε ο ίδιος; Στο τέλος, δυστυχώς, η απάντηση ήταν ναι”.

Το γράφημα:

Ντι Κάπριο σχέσεις: Η 23χρονη σύντροφός του

Στα 45 του, ο Leo βγαίνει με την 23χρονη Camila Morrone, την οποία γνωρίζει από τότε που εκείνη ήταν 11 (πέμπτη δημοτικού) κι εκείνος 33, σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να κάνει τα μαθηματικά γιατί ντρέπεται. Σε άλλα νέα, ο εγκέφαλος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως μέχρι τα 25, οπότε και ο “κόφτης” που στέλνει συστηματικά τα κορίτσια του Leonardo στον κάδο ανακύκλωσης, πριν προλάβουν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς θέλουν μακροπρόθεσμα (και κούφια η ώρα, αυτό είναι μια ισότιμη σχέση με μέλλον).

Μπορεί το μοτίβο της προσωπικής ζωής του Leonardo να οφείλεται σε προτιμήσεις της σάρκας, ανωριμότητα, ή την ελπίδα ότι όσο δεν μεγαλώνουν οι σύντροφοί του, μένει κι εκείνος νέος (μήνυμα από τον Woody Allen δεν ισχύει). Ό, τι κι αν συμβαίνει, είναι δικαίωμά του και όσο η εξίσωση περιλαμβάνει συναινούντες ενήλικες, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολύς κόσμος θα σταματήσει να αστειεύεται σε βάρος του. Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, ο Ricky Gervais συνέχισε το αστείο του 2014, λέγοντας πως “Ο Leonardo DiCaprio πήγε στην πρεμιέρα του Once Upon a Time in Hollywood και μέχρι να τελειώσει (σ.σ. κρατάει σχεδόν τρεις ώρες) η συνοδός του ήταν πολύ μεγάλη γι αυτόν”. Περιμένουμε το αστείο του 2030, για την μελλοντική συνοδό του DiCaprio, που λογικά αυτή τη στιγμή μαθαίνει διαίρεση.

