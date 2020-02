Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Τα 3 ζώδια που θα περάσουν καλύτερα single

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Για όσους δεν γνωρίζουν ο Βαλεντίνος ήταν καθολικός ιερέας ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη του. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Βαλεντίνος ήταν καθολικός ιερέας ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη του. Πολλές ιστορίες μαρτυρίων δημιουργήθηκαν για διάφορους Βαλεντίνους οι οποίες έλαβαν χώρα 14 Φεβρουαρίου και προστέθηκαν αργότερα στους βίους των αγίωνα.

Η σύνδεση της 14ης Φεβρουαρίου με τους ερωτευμένους οφείλεται στον Άγγλο ποιητή Τζέφρι Τσόσερ, ο οποίος τον 14ο αιώνα έγραψε ένα ποίημα στο οποίο περιέγραφε ερωτευμένα ζευγάρια να ανταλλάσσουν λουλούδια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μέχρι τον 15ο αιώνα, η ανταλλαγή λουλουδιών και η έκφραση αγάπης με ερωτικά μηνύματα γραμμένα σε χαρτί, είχε καθιερωθεί στους κύκλους της αριστοκρατίας. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι πια προ των πυλών κι εσύ δεν έχεις βρει ακόμα ταίρι; Δεν πειράζει, καλύτερα! Ιδίως αν ανήκεις στα τρία παρακάτω ζώδια.

Δίδυμοι 💕

Γενικά δεν είσαι ρομαντικός τύπος. Ή τουλάχιστον αυτό λες σε όλους γύρω σου, συνέχεια, μέχρι που τείνεις να το πιστέψεις κι εσύ. Αλλά αυτή τη χρονιά έχεις ακόμα ένα λόγο να σνομπάρεις τον Άγιο: δεν προλαβαίνεις ν’ ασχοληθείς. Το φόκους σου είναι στα επαγγελματικά σου που ανθίζουν, ιδίως με τη Νέα Σελήνη στο τέλος του μήνα. Παρόλο τον ανάδρομο Ερμή, οι εξελίξεις τρέχουν κι εσύ τρέχεις μαζί τους. Τώρα βέβαια αν στην πορεία κοιτάξεις γύρω σου και πάρεις χαμπάρι ότι πήγε Παρασκευή 14 Φλεβάρη, ενδέχεται να σε πιάσει ένα “all work and no play”, να βάλεις τα τακούνια σου, να βγεις έξω για ένα ποτό… E, και να καταλήξεις σε φλογερό one night stand. Γιατί Δίδυμος είσαι και το κέφι σου θα κάνεις.

Ζυγός 💞

Εσύ πάλι είσαι ρομαντικός τύπος — και πολύ μάλιστα. Αλλά αυτό τον καιρό σου συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο: αντί να αποζητάς την αποδοχή και τη φροντίδα των άλλων, αποζητάς την αποδοχή και τη φροντίδα του εαυτού σου, από σένα. Οπότε περνάς το Φλεβάρη (και το Βαλεντίνο) σε ένα mood self-care με ό,τι αυτό συνεπάγεται για σένα προσωπικά. Είτε ξοδέψεις τα λεφτά σου σε spa, είτε σε μαθήματα yoga είτε σε superfoods που υπόσχονται να κάνουν το δέρμα σου πιο λαμπερό από ποτέ, το σίγουρο είναι οτι θα περάσεις ωραιότατα του Αγίου Βαλεντίνου. Χωρίς να βγεις καν απο το σπίτι.

Υδροχόος 💞

Στο λήμμα “αντικομφορμισμός” έχουν συνήθως τη φωτό σου — και καλά κάνουν. Ουκ ολίγες φορές η όλη φάση με το Βαλεντίνο σου την έχει δώσει τόσο πολύ που έχεις σκεφτεί να χωρίσεις στις 14 Φλεβάρη έτσι για σπάσιμο. Αυτή τη χρονιά έχεις πιθανότατα ήδη κάνει το μπουμ γύρω στις 09/02 με την Πανσέληνο στον 7ο οίκο σου, οπότε ενδέχεται ο Άγιος Βαλεντίνος να σε βρει newly single and ready to mingle. Φυσικά, δεν έχεις μυαλό (ή καρδιά) για τίποτα σοβαρό, οπότε σε βλέπω κι εσένα μαζί με τους Διδύμους να καταφεύγεις στη λύση του one night stand. Απλά επειδή δεν είσαι τόσο πάρτυ άνιμαλ όσο οι Δίδυμοι, το δικό σου one night stand μάλλον θα το βρεις πρώτα online.