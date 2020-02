Γιάννης Αντετοκούνμπο παιδί: Οι ευχές των συμπαικτών του για το μωρό

Γιάννης Αντετοκούνμπο παιδί: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για πρώτη φορά πατέρας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τη σύντροφό του Μαράια. Ο Greak Freak γνωστοποίησε, εχθές, τα χαρμόσυνα νέα στους ακολούθους του, δημοσιεύοντας φωτογραφία του νεογέννητου μωρού. Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι θα του δώσει το όνομα του πατέρα του Λίαμ Τσαρλς. Σε ένα βίντεο, που δημοσίευσε ο λογαριασμός των Μιλγουόκι Μπακς στο Twitter, οι συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο του στέλνουν τις ευχές του.

Ο Ερσάν Ιλιασόβα λέει ότι «θα είναι σπουδαίος πατέρας. όταν είναι τόσο μικρό πλασματάκι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Μόνο τρώει και κοιμάται. Όταν θα μεγαλώσει και θα μπορεί να παίξει μαζί του θα είναι όλα καταπληκτικά για αυτόν», ενώ ο Ουέσλι Μάθιους του ευχήθηκε «να απολαύσεις κάθε στιγμή. Το NBA είναι η δεύτερη καλύτερη δουλειά, να είσαι πατέρας είναι η πρώτη».

Από την πλευρά του, ο Μπρουκ Λόπεζ προτίμησε να δώσει συμβουλές στον Θανάση Αντετοκούνμπο, «ο θείος του πρέπει να πάει το παιδί στη Ντίσνεϊ στο Ορλάντο, να κουμαντάρει το καροτσάκι στη βόλτα και να τους αγοράζει φυσικά παιχνίδια». Μιλώντας στην κάμερα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι ο αδελφός του θα τα πάει περίφημα ως πατέρας. «Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να του δώσω, αλλά θα τα πάει περίφημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερή του κατάκτηση», είπε.

"Giannis is going to be a great dad!"

Advice from the squad for @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43: pic.twitter.com/vAR5AyEiyf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 11, 2020