«Just the 2 of us» 2020: Η φήμη υπήρχε, τώρα όμως ήρθε η επιβεβαίωση. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα βρίσκεται και επίσημα στο «Just the 2 of us». Μάλιστα το ανακοίνωσε μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη μέσω ενός InstaStory. Βέβαια μέχρι πριν λίγες ημέρες η παρουσιάστρια να δήλωνε πως ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο και πως βρίσκεται σε συζητήσεις. Ωστόσο, πλέον φαίνεται πως πήρε την απόφασή της. Η αποκάλυψη έγινε όταν ο Νίκος Κοκλώνης δημοσίευσε ένα instastory στο οποίο φαίνεται και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με εκείνον να της δίνει να υπογράψει το συμβόλαιό της.

«Όχι τζα, just! Έλα, βάλε την υπογραφή σου, μου έχεις βγάλει την Παναγία», της λέει ο Νίκος. Και στο αμέσως επόμενο βίντεο, οι δυο τους επισφραγίζουν την υπογραφή με μία αγκαλιά και την Κωνσταντίνα να λέει «Με παντρεύτηκες!». Υπενθυμίζεται πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρίσκεται εκτός τηλεόρασης εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενώ τελευταία της εμφάνιση ήταν η παρουσίαση του ριάλιτι μόδας «Μy style rocks» από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

«Just the 2 of us» 2020: Η audition με τον Νίκο Κοκλώνη