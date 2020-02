Σπυροπούλου My Style Rocks: Ο λόγος που προτιμά το MasterChef και τον… Κοντιζά

Σπυροπούλου My Style Rocks: Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η όμορφη παρουσιάστρια, αποκάλυψε πως δεν βλέπει My Style Rocks. Ωστόσο της αρέσει πολύ να βλέπει MasterChef με αγαπημένο κριτή τον Σωτήρη Κοντιζά. «Δεν θέλω να υποτιμήσω το πρόγραμμα αλλά αυτές τις ημέρες επειδή είμαι σε μια περίοδο που ετοιμάζω πολλά πράγματα, αφιερώνω τον χρόνο μου εκεί. Δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω τηλεόραση» είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάλιστα πρόσθεσε: «Δεν χάνω επεισόδιο του MasterChef. Μου αρέσει ο Κοντιζάς, του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία». Σε ό,τι αφορά το Just the 2 of us, η Κωνσταντίνα ήταν λίγο φειδωλή στις κουβέντες της, αν και παραδέχτηκε ότι έχει κάνει συζητήσεις για συμμετοχή της σε αυτό. Όμως, απέφυγε να πει με σιγουριά αν θα είναι όντως ή όχι στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Σπυροπούλου My Style Rocks: Δείτε τη συνέντευξη εδώ