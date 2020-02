My Style Rocks 3 αποχώρηση: Gala με άρωμα Όσκαρ – Ποια παίκτρια έφυγε

My Style Rocks 3 αποχώρηση: Άρωμα Όσκαρ είχε το χθεσινό Gala του My Style Rocks. Στρώθηκε κόκκινο χαλί, το οποίο υποδέχτηκε τους κριτές και τις διαγωνιζόμενες του ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΙ. Η παρουσιάστρια του My Style Rocks, Κατερίνα Στικούδη καλωσόρισε τη Βάνα Μπάρμπα στη θέση του τέταρτου κριτή, η οποία μάλιστα μίλησε και για την εμπειρία της στα Όσκαρ. Οι διαγωνιζόμενες προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τους κριτές, φορώντας μακριές τουαλέτες και αποκαλυπτικά φορέματα, ενώ είχαν επιλέξει να κάνουν ιδιαίτερα χτενίσματα και μακιγιάζ. Κάποιες τα πήγαν καλά, ενώ κάποιες άλλες όχι ιδιαίτερα. Η κοπέλα που κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ χθες στο My Style Rocks, ήταν η Στέλλα Πάσαρη. Εκτός όμως από την ανάδειξη της νικήτριας της εβδομάδας, έπρεπε να γίνει και μία μία αποχώρηση, με τη διαδικασία να γίνεται σε κλίμα συγκίνησης.

Γεωργία, Δήμητρα και Τζώρτζια είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία ζήτησε συγγνώμη για τον καβγά της τις προάλλες με τη Τζώρτζια Παναγή, σώθηκε από τις συμπαίκτριές της. Τελικά, από το My Style Rocks έφυγε η Γεωργία Σιακαβάρα, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει spoiler, καθώς είχε αποκαλύψει την αποχώρησή της, μιλώντας σε δημοσιογράφο.

My Style Rocks 3 αποχώρηση: Βίντεο

My Style Rocks Gala: Σαν αποτυχημένο χανουμάκι τις απόκριες

Η εμφάνιση της Γεωργίας απογοήτευσε τόσο τις συμπαίκτριες της όσο και την κριτική επιτροπή στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ. “Δεν περίμενα να σε δω ντυμένη έτσι σήμερα. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω” σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Χριστοπούλου προς την ηθοποιό και τραγουδίστρια. “Καταρχήν, είναι πολύ άβολο αυτό που βλέπω γιατί είσαι πάρα γυμνή! Όχι γυμνή συντηρητικά, δεν το λέω από συντηρητισμό, είσαι πολύ γυμνή! Κάτι το οποίο δεν χρειάζεσαι”.

“Είτε κάτω από τη σκηνή είτε πάνω στη σκηνή είτε ως θεατής, δεν μπορώ να το τοποθετήσω πουθενά αυτό το λουκ. Δηλαδή μπορώ να το τοποθετήσω μόνο σαν να έχεις ντυθεί αποτυχημένα χανουμάκι. Δηλαδή απόκριες!” συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η γοητευτική κριτής του My Style Rocks. “Στο λέω με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό. Η περούκα είναι πλαστική και όλο πάρα πολύ. Για μένα δεν είναι κιτς αυτό, γιατί το κιτς το ορίτζιναλ το εκτιμώ βαθιά, το κιτς είναι άποψη”.

“Το μόνο σικ επάνω σου είναι, για άλλη μια φορά, το πρόσωπο σου που αυτό κερδίζει σήμερα. Με κερδίζει η λάμψη των ματιών σου και πόσο αριστοκρατική είσαι στο πρόσωπο. Έχω χάσει εντελώς όλο το υπόλοιπο” πρόσθεσε η Έλενα Χριστοπούλου βαθμολογώντας με 2 την Γεωργία Σιακαβάρα.

My Style Rocks 3: Η συγνώμη στη Τζώρτζια Παναγή

Λήξη συναγερμού φαίνεται πως σήμανε στο πλατό του My Style Rocks το απόγευμα της Παρασκευής. Ο λόγος για την Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία θέλησε να δώσει ένα οριστικό πλην ευγενικό τέλος στη διαμάχη που είχε με την συμπαίκτρια της, Τζώρτζια Παναγή.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρια παρουσιάστρια και παίκτρια του My Style Rocks έκανε την γνώριμη πασαρέλα και η Δήμητρα Αλεξανδράκη κλήθηκε να κρίνει την ενδυματολογική της επιλογή βάζοντας 5 στη βαθμολογία της αιφνιδιάζοντας τους τηλεθεατές!

“Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να λέω για το styling της Τζώρτζιας, θέλω να ζητήσω από την Τζώρτζια ένα μεγάλο συγνώμη όπως από τους ανθρώπους εδώ στο πλατό και τον κόσμο που μας παρακολουθεί από το σπίτι” σημείωσε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη. “Αντέδρασα στο προχθεσινό επεισόδιο παρά πάνω ίσως από όσο θα έπρεπε. Επειδή μας βλέπουν και μικρά παιδιά είναι λάθος να δίνουμε παραδείγματα λεκτικής βίας και δεν είναι γενικά αυτό το στιλ μου. Απλά είναι η πρώτη μου εβδομάδα εδώ και η αλήθεια είναι πως πιέστηκα ενώ δεν το περίμενα αυτό από εμένα. Ο βαθμός μου είναι για τη συμφιλίωση” πρόσθεσε.

Με χαμόγελο, με τη σειρά της, η Τζώρτζια Παναγή δέχθηκε τη συγνώμη της συμπαίκτριας της και σημείωσε πως “δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εννοείται αυτό”.