Κορωνοϊός Κίνα: Τους παίρνουν «σηκωτούς» από τα σπίτια τους – Προκλητικά βίντεο

Κορωνοϊός Κίνα: Σοκ και οργή προκαλεί το βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες και παρουσιάζει ανθρώπους ύποπτους να έχουν προσβληθεί με τον κορωνοϊό, να απομακρύνονται με τη βία από τα σπίτια τους στην Ουχάν, ώστε να μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους και να τεθούν σε καραντίνα. Υπάλληλοι της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας διακρίνονται να φορούν προστατευτικές στολές και να κρατούν δυο ανθρώπους από τους ώμους, πριν βρεθούν απέναντι σε έναν τρίτο, ο οποίος προσπάθησε να αντισταθεί. Όπως φαίνεται, ο άνθρωπος αυτός ξάπλωσε στο πάτωμα, μπροστά από την πόρτα του σπιτιού και χρειάστηκε, τελικά, να επέμβουν πέντε άτομα για να τον πάρουν… σηκωτό.

Το βίντεο που έχει καταγραφεί στην πολύπαθη πόλη από την οποία πρωτοξεκίνησε η επιδημία, κυκλοφόρησε μια μέρα μετά τις δηλώσεις της αντιπροέδρου της Κίνας, Sun Chunlan, η οποία κάλεσε τον κόσμοτης χώρας σε «πόλεμο» εναντίον του ταχέα μεταδιδόμενου ιού. Μέχρι το Σάββατο, περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κίνα κι εκτός αυτής, ενώ οι 86 εξ αυτών προκέκυψαν μονάχα την Παρασκευή. Επιπλέον, περισσότεροι από 34.500 είναι οι ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε άλλο βίντεο που έχει, επίσης, καταγραφεί στην Κίνα, διακρίνεται μια γυναίκα η οποία έχει «συλληφθεί» από αστυνομικούς, επειδή, όπως αναφέρθηκε «δεν φορούσε μάσκα και χρειάστηκε να τεθεί σε απομόνωση».

Στο μεταξύ, την Παρασκευή η κυβέρνηση της Κίνας, μέσω της Sun, διέταξε τους αξιωματούχους στην Ουχάν να συγκεντρώσουν σε ειδικά κέντρα όλους τους ύποπτους ασθενείς και τους στενούς συγγενείς τους. «Είμαστε σε πόλεμο» δήλωσε η Sun, προσθέτοντας πως όσοι δεν συμμετέχουν «θα φέρουν για πάντα το στίγμα της ντροπής».

Πλέον, οι αξιωματούχοι της πόλης πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα – πόρτα για τον εντοπισμό κρουσμάτων και έχουν οδηγίες να θέτουν σε καραντίνα τέσσερις τύπους πολιτών: αυτούς που αποτελούν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, εκείνους που είναι ύποπτοι, αυτούς που έχουν στενές επαφές με τους προηγούμενους δυο τύπους κι εκείνους που έχουν πυρετό.

Συνολικά, οι νεκροί σε παγκόσμια κλίμακα έχουν φτάσει στους 724 (722 στην Κίνα, και άλλοι δυο σε Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες) κι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 774 που έχασαν τις ζωές τους την περίοδο 2002-2003 από την πανδημία του SARS.

Αλλά ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι “κατασκοπεύουν” τους πελάτες “σημαδεύοντας” τους με το ειδικό “πιστόλι” που μετρά τη θερμοκρασία του σώματος, αναζητώντας προφανώς πιθανά κρούσματα που κυκλοφορούν ελεύθερα σε δρόμους και καταστήματα!

#china

Going out the street without a crime mask .. #coronavirus #wuhan

pic.twitter.com/tDF9Hl9pD7

— Corona Virus ☢️ (@coranavirus) February 7, 2020