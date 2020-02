Ταϊλάνδη μακελειό: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο – Πολλοί οι νεκροί

Ταϊλάνδη μακελειό: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, με 12 νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος που πυροβολούσε αδιακρίτως στο εμπορικό κέντρο είναι στρατιωτικός, εξοπλισμένος με καραμπίνα. «Ο οπλοφόρος χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο και πυροβόλησε αθώα θύματα, με αποτέλεσμα πολλά να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ αρκετοί είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι. Πάντα κατά την αστυνομία, ο στρατιώτης έκλεψε ένα όχημα από το στρατόπεδό του πριν εξαπολύσει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκότωσε πρώτα τον διοικητή του και δύο ακόμα στρατιώτες στην στρατιωτική βάση, όπου υπηρετούσε, στην περιοχή Μουάνγκ.

Μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος μετέδιδε live την επίθεση μέσω Facebook. Όταν έφτασε στο εμπορικό κέντρο, άρχισε να πυροβολεί εναντίον των καταστηματαρχών και ανθρώπων που έκαναν τα ψώνια τους εκεί. Ένας αστυνομικός ανέφερε ότι ο στρατιώτης είχε εμπλακεί σε καυγά για μια συμφωνία γύρω από εκτάσεις γης.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στρατιώτης ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Jakrapanth Thomma κρατά ομήρους στον 4ο όροφο του εμπορικού κέντρου.

Τα πυρά του στρατιώτη χτύπησαν κάποια στιγμή και μια φιάλη υγραερίου με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και φωτιά. Μια περιοχή με ακτίνα 2 χιλιομέτρων γύρω από το σημείο του μακελειού έχει αποκλειστεί.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

