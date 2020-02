Ανδρέας Λουρουτζιάτης φυλακή: Ένοχος ο πρώην δήμαρχος Λάρνακας

Ανδρέας Λουρουτζιάτης φυλακή: Ένοχος κρίθηκε ο πρώην Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Λουρουτζιάτης για το σκάνδαλο ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ. Πέραν του προαναφερθέντα το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αποφάσισε πως ένοχοι είναι ο Δημήτρης Πατσαλίδης (Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Πάφου και Οικονομικός Σύμβουλος του ΧΥΤΑ Πάφου), ο Μιχάλης Πάντης (Λειτουργός Υπουργείου Εσωτερικών), ο Γιώργος Κουλλαπής (Λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών) και η εταιρεία Helector του Λεωνίδα Πόμπολα. Αντίθετα, το Κακουργιοδικείο αθώωσε τον Αντώνιο Κουρουζίδη. Όλοι οι πιο πάνω δεν είχαν παραδεχθεί την διάπραξη των αδικημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, όλοι οι κατηγορούμενοι θα είναι υπό κράτηση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, οπότε θα ανακοινωθεί η ποινή τους. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2016 , έκτοτε πέντε πρόσωπα καταδικάστηκαν, δύο πρόσωπα αθωώθηκαν το Μάρτιο του 2019, δύο το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε καμία υπόθεση εναντίον τους ( Θ. Λώλος, Εταιρεία Enviroplan). Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί -μετά από παραδοχή- οι Σάββας Βέργας σε διετή φυλάκιση, Δημήτρης Γιαννακόπουλος 18 μήνες με αναστολή, Χριστάκης Πέτρου 10 μήνες με αναστολή, Ιμάμ Μπαγκλέ σε 10 μήνες με αναστολή και ο Ευτύχιος Μαληκκίδης σε δεκαπεντάμηνη φυλάκιση.

Ανδρέας Λουρουτζιάτης φυλακή: Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 83 κατηγορίες

Η Ελληνική Εταιρεία Enviroplan όπως και ο διευθυντής της Θεοφάνης Λώλος, απαλλάχθηκαν από τις δύο κατηγορίες και αθωώθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Θεοφάνης Λώλος και η Enviroplan αντιμετώπιζαν από κοινού την κατηγορία που αφορά το αδίκημα της απάτης, ενώ η εταιρεία αντιμετώπιζε και την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση. Τις δύο αυτές κατηγορίες αντιμετώπιζε και η Helector Cyprus Ltd, κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση, η οποία επίσης αθωώθηκε και απαλλάχθηκε των κατηγοριών αυτών, ωστόσο κλήθηκε σε απολογία για άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις οποίες αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον της.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης και το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες αφορούν αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους, πρόσωπα που κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Πάφου και Οικονομικός Σύμβουλος του ΧΥΤΑ Πάφου Δημήτρης Πατσαλίδης, oι δημόσιοι λειτουργοί στο Υπουργείο Εσωτερικών Μιχάλης Πάντης, Αντώνιος Κουρουζίδης και Γεώργιος Κουλλαπής, ο πρώην Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης, η υπεύθυνη εταιρεία Helector Cyprus Ltd καθ` όν χρόνο βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων της περιοχής της μείζονος Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου) και η κατασκευή υποδομής του συστήματος αποχέτευσης Λάρνακας (ΧΥΤΥ Κόσιης), (Helector Cyprus Ltd) και τέλος ο ιατρός Νικόλας Κουλλαπής και η εταιρεία του N. E. MIDORIACO LTD.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 83 κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας από δημόσιο αξιωματούχο, της αθέμιτης απόκτησης περιουσίας, της απόσπασης από δημόσιο λειτουργό, της κατάχρησης εξουσίας, της δωροληψίας και επίδειξης εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της αθέμιτης απόκτησης περιουσιακού οφέλους από λειτουργό του δημοσίου και της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.