My Style Rocks 3 Spoiler: Παίκτρια αποκάλυψε την αποχώρησή της

My Style Rocks 3 Spoiler: Spoiler για τις εξελίξεις στο My Style Rocks έδωσε μια από τις παίκτριές του, η Γεωργία Σιακαβάρα. Η 45χρονη διαγωνιζόμενη του My Style Rocks, μίλησε στην κάμερα του Πρωινού και τη Μαίρη Αρώνη και σχολίασε τη συμμετοχή της στο παιχνίδι μόδας του ΣΚΑΙ. Η Γεωργία Σιακαβάρα, αναφέρθηκε και στον πολυσυζητημένο καβγά της Δήμητρας Αλεξανδράκη με την Τζώρτζια Παναγή.

«Έγινε πολύ ξαφνικά όλη αυτή η διαμάχη μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Δεν το κατάλαβα, είχα μείνει άναυδη. Ακούστηκαν διάφορες λέξεις σε εμάς που ήμασταν εκεί και φυσικά και μπήκαν “μπιπ”. Σταμάτησε το γύρισμα, ξεκατινιάστηκαν λίγο μεταξύ τους και μετά τα βρήκαν στο καμαρίνι. Την επόμενη μέρα ζήτησαν συγγνώμη εκατέρωθεν», ανέφερε χαρακτηριστικά η παίκτρια του My Style Rocks.

My Style Rocks 3 Spoiler: Η διακοπή του γυρίσματος

Σχετικά με τη χθεσινή διακοπή του γυρίσματος, δήλωσε: «Είχαμε βγει προτεινόμενες εγώ, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Τζώρτζια. Μόλις ψήφισαν τα κορίτσια,το γύρισμα διακόπηκε. Κάτι είχε μεσολαβήσει, κάτι έγινε, κάτι δεν τους άρεσε, δεν ξέρω». Στη συνέχεια, προχώρησε σε spoiler, καθώς αποκάλυψε πως αποχώρησε από το ριάλιτι και ότι θέλει να επιστρέψει. Δεν έχω μετανιώσει που πήρα μέρος. Απλά θα ήθελα να έχω μείνει περισσότερο για να δοκιμάσω και περισσότερα πράγματα. Το λέω στην παραγωγή να με ξαναβάλει δυο-τρεις εβδομάδες ακόμη» είπε η Γεωργία Σιακαβάρα.