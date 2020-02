Έλληνας βρίζει Άγγλο αστυνομικό: Viral το βίντεο με τον… μάγκα

Έλληνας βρίζει Άγγλο αστυνομικό: Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Πρωταγωνιστής ένας Έλληνας στο Λονδίνο ο οποίος βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με Βρετανό αστυνομικό εκ του ασφαλούς, βρίζοντάς τον στα ελληνικά. Ο νεαρός, που πήγε να κάνει το… κομμάτι του εκτός συνόρων, σκέφτηκε πως «αποκλείεται» ο τύπος να καταλάβει τι λέει. Και όμως ήξερε. Ή τουλάχιστον μπορούσε να καταλάβει. Ο νεαρός Έλληνας έκανε για λίγα δευτερόλεπτα τη μαγκιά του και τότε διαπίστωσε ότι είχε κάνει πολύ μεγάλο λάθος.

Τζάμπα μάγκας, λοιπόν, για… κανέναν λόγο. Η τρέλα των νέων -κυρίως- να τραβάνε βίντεο για stories ή για να πουλήσουν εξυπνάδα στους φίλους και γνωστούς τους και να πάρουν λίγα likes, έχει κοστίσει σε πολύ κόσμο ακριβά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπλεξίματα με τη βρετανική αστυνομία…

Όταν ξεκινάει το βίντεο ακούγεται κάποιος άλλος να λέει: «Δεν θα μου κάνουν τίποτα, στ’ α@@@δια μου» Στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής λέει στα αγγλικά: «We are here with the British Police, the best in the world» («Είμαστε εδώ με τη βρετανική αστυνομία, την καλύτερη του κόσμου»), και προσθέτει στη μητρική του: «Το μ@@νί της μάνας σας»!

Στη συνέχεια γυρίζει σε έναν αστυνομικό που καθόταν πίσω του ρωτώντας τον «Υou know?» Ο νεαρός αστυνομικός πλησιάζει τσαντισμένος και ρωτάει σε άπταιστα ελληνικά: «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;». Στο σημείο αυτό το «αστείο» των Ελλήνων έλαβε τέλος. Ο πρωταγωνιστής παγώνει, κατεβάζει το κινητό και κλείνει την κάμερα.

Βέβαια υπάρχει και η πιθανότητα όλο αυτό να είναι σκηνοθετημένο.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Facebook η Melina Danoy: