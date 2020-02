Επεισόδια Μόρια: Φωτιά και δακρυγόνα στη διάρκεια διαδήλωσης των μεταναστών

Επεισόδια Μόρια: Επεισόδια με ρίψη δακρυγόνων και χειροβομβιδών κρότου λάμψης, βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αιτουντών άσυλο. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το νέο νόμο ασύλου που «παγώνει» όλα τα παλαιά αιτήματα ασύλου προσφύγων και μεταναστών. Πάνω από δυο χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες αφγανικής καταγωγής, ξεκίνησαν από τον καταυλισμό της Μόριας. Διμοιρίες ΜΑΤ να επιχειρούν να εμποδίσουν τη διαδήλωση, ώστε να μην φτάσουν στο κέντρο της Μυτιλήνης. Ωστόσο, εκείνοι αποφασισμένοι, ξέφυγαν ακόμα και από τα χωράφια για να μην τους σταματήσουν στον κεντρικό δρόμο.

Με συνθήματα, όπως «Azadi- Azadi» που θα πει «ελευθερία», διαμαρτύρονταν ενάντια στον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, ανάβοντας ταυτόχρονα φωτιές, ενώ η αστυνομία στέλνει τους οδηγούς από τη βόρεια παράκαμψη, καθώς έχει σταματήσει η κυκλοφορία έξω από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Στο μεταξύ, διαδηλωτές, που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον αστυνομικό κλοιό στο ύψος του εργοστασίου της ΔΕΗ, έφτασαν στην προκυμαία Μυτιλήνης και έστησαν σκηνές στην προκυμαία, ενώ αποπνικτική, από τις φωτιές που είχαν ανάψει νωρίτερα στα χωράφια και έχουν επεκταθεί, ήταν η ατμόσφαιρα στον Καρά- Τεπέ, με τις ΜΚΟ να εκκενώνουν τον καταυλισμό.

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6

— Franziska Grillmeier (@FranziEire) February 3, 2020