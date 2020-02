Viral: Η… αξιέπαινη προσπάθεια υπουργού να μην κοιμηθεί

Viral: Κάθε ρεκόρ έσπασε η ομιλία της υπουργού Οικονομικών της Ινδίας Nirmala Sitharaman για τον προϋπολογισμό της χώρας, που είναι γνωστή άλλωστε για τις ατελείωτες θεωρίες της… Τις τελευταίες ώρες, ο συνάδελφός της που κάνει… αξιέπαινο αγώνα να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, έγινε viral. Η διάρκειας 2 ωρών και 38 λεπτών ομιλία της υπουργού έθεσε στα όριά τους πολλά μέλη της κυβέρνησης και όχι μόνο αλλά η αντίδραση του υπουργού R.K. Singh, ο οποίος ανοιγόκλεινε συνεχώς τα μάτια του, ήταν από τις πλέον χαρακτηριστικές.

Ωστόσο πολλά μέλη της κυβέρνησης εξήλθαν εξαντλημένα από τη συζήτηση ζητώντας μάλιστα, σύμφωνα με το Sputnik, να μπει περιορισμός στη χρονική διάρκεια των ομιλιών.

Η υπουργός Οικονομικών της χώρας είναι «διαβόητη» για τους μεγάλους σε διάρκεια λόγους της. Το προηγούμενο ρεκόρ της, το οποίο είχε πετύχει κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2019 ήταν 2 ώρες και 13 λεπτά.

How to keep yourself awake when listening to boring long speech 👇🏼💆🏻‍♂️#BudgetSession2020 #BudgetSession #budget2020 #BudgetWithNDTV #ndtv #budget pic.twitter.com/W7UlsOeVMU

— Baklol (@BaklolBrecht) February 1, 2020