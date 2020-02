Brexit νέα: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσημα η Μεγάλη Βρετανία – Πανηγυρίζουν στους δρόμους

Brexit νέα: Χιλιάδες Βρετανοί, υποστηρικτές του Brexit γιορτάζουν την τελευταία νύχτα του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ. Οι Βρετανοί που με ένα δημοψήφισμα και δύο εκλογές δείχνουν να απολαμβάνουν τη στιγμή. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ώρα Βρυξελλών, για τα υπόλοιπα 27 μέλη της ΕΕ, η Βρετανία θεωρείται πλέον τρίτη χώρα και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της θα γίνει ξένη διπλωματική αποστολή. Το βράδυ της Παρασκευής, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί άρχισαν λόγω Brexit, την υποστολή της βρετανικής σημαίας από τον ιστό της, ξεκινώντας από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Δύο ανώτεροι υπάλληλοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, χρειάστηκαν λιγότερο από ένα λεπτό για να κατεβάσουν τη σημαία, να την διπλώσουν και να αποχωρήσουν χωρίς να κάνουν κανένα σχόλιο.

Μέχρι τα μεσάνυχτα είχαν κατέβει οι σημαίες της Βρετανίας στις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, εξαιτίας του Brexit. Στην υποστολή της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε η πρεσβεία της Βρετανίας στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν αποχωρήσει και επισήμως η χώρα από το μπλοκ, έπειτα από 47 χρόνια. Από ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο, ένας άνδρας τράβηξε και κατέβασε το επίσημο σύμβολο της ΕΕ, την μπλε σημαία με τα 12 αστέρια, αφήνοντας μόνο τη βρετανική να κυματίζει στον ιστό.

Ωστόσο, εικόνα που προκαλεί θλίψη εκτυλίχθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα. Υποστηρικτής του Brexit έκαψε σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, την ώρα που άλλοι αποδοκίμαζαν διαδηλωτές υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ώρες προτού η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απηύθυνε ένα αισιόδοξο μήνυμα προς το έθνος.

«Απόψε αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλούς ανθρώπους αυτή είναι μια στιγμή ελπίδας, μια στιγμή που δεν πίστευαν πως θα ερχόταν ποτέ.

Υπάρχουν πολλοί ασφαλώς που νοιώθουν άγχος και απώλεια. Υπάρχει και μια τρίτη ομάδα ανθρώπων, πιθανώς η μεγαλύτερη, που ανησυχεί για την πολιτική “μάχη”.

Καταλαβαίνω όλα αυτά τα συναισθήματα. Η δική μας δουλειά σαν κυβέρνηση, η δική μου δουλειά είναι να ενώσω αυτή τη χώρα και να μας πάω μπροστά

Το πιο σημαντικό που έχω να πω απόψε είναι πως αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή», είπε μεταξύ άλλων.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020