Σίτι αεροπλανάκια: Οπαδοί ειρωνεύτηκαν την τραγωδία της Γιουνάιτεντ στο Μόναχο

Σίτι αεροπλανάκια: Ολοένα και περισσότερο ξεφεύγει η κατάσταση στα γήπεδα της Premier League. Από τις ρατσιστικές επιθέσεις, τις ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ως την πρόσφατη επίθεση οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έξω από το σπίτι του Εντ Γούντγουορντ, το ένα παρατράγουδο διαδέχεται το άλλο και αυτή τη φορά οι οπαδοί της Σίτι πήραν την σκυτάλη ως αρνητικοί πρωταγωνιστές. Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και ρεβάνς του ημιτελικού του League Cup στο «Etihad» (0-1), μεμονωμένοι υποστηρικτές των γηπεδούχων πιάστηκαν από τον φωτογραφικό φακό να κάνουν «αεροπλανάκι», σε έναν μακάβριο και ντροπιαστικό εμπαιγμό προς τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφορικά με την τραγωδία του Μονάχου πίσω στο 1958, στην οποία έχασαν την ζωή τους μεταξύ άλλων 11 μέλη των Κόκκινων Διαβόλων.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι ιθύνοντες της Σίτι ξεκίνησαν ήδη έρευνα για να εντοπίσουν τους δράστες και να κινηθούν αναλόγως, ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε θέση για το ζήτημα στην συνέντευξη Τύπου: «Δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δεν ήξερα για αυτό μέχρι τώρα, αλλά αν έχει συμβεί δεν είναι καθόλου όμορφο. Όπως, δεν μου άρεσε αυτό που συνέβη με τον Εντ Γούντγουορντ. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο».

Man City fans with airplane gestures in the stadium to United fans. Classy. [@joeasbridge] pic.twitter.com/oGia12h8au #mufc

— The Peoples Person (@PeoplesPerson_) January 29, 2020