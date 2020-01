My Style Rocks 3: Η ένταση ανάμεσα στους κριτές και την Κιάρα Μαρκέζη και η απάντηση της Ραμόνα

My Style Rocks 3: Στο χθεσινό επεισόδιο του My Style Rocks οι κριτές ήρθαν σε αντιπαράθεση με την Κιάρα Μαρκέζη και της είπαν μεταξύ άλλων πως τη βοηθάει στυλιστικά η Ραμόνα Βλαντή. Μάλιστα, παρουσίασαν φωτογραφίες, στις οποίες η παίκτρια φοράει ρούχα που έβαλε πρώτη η νικήτρια του My Style Rocks 1. «Εδώ δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο. Εμείς οι τρεις εδώ σου μιλάμε γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλα τα κορίτσια και οι συμπτώσεις γίνανε πολλές. Να έχεις κατ’ εικόνα και ομοίωση ίδια ρούχα με την πρώτη νικήτρια του My Style Rocks; Πώς γίνεται αυτό; Το styling το κάνεις εσύ σε εσένα ή η Ραμόνα; Μόνη σου; Χωρίς τη Ραμόνα;» της είπε μεταξύ άλλων η Έλενα Χριστοπούλου.

Το πρωί της Τετάρτης η Ραμόνα Βλαντή μίλησε τηλεφωνικώς με το Πρω1νό και τη Φαίη Σκορδά μεταξύ άλλων της ζήτησε να απαντήσει στα όσα ειπώθηκαν από τους κριτές. Ξεκαθάρισε πως δεν ντύνει την παίκτρια και πως γνωρίζει μόνο τη μητέρα της λόγω δουλειάς. «Έχουν πάρει ένα κορίτσι 19 χρονών και το βαράνε. Όλες έχουν στιλίστες, το ξέρω εγώ και σας το λέω ξεκάθαρα. Οι ίδιοι το ξέρουν. Έχουν παίκτρια που είναι η ίδια στιλίστρια. Είναι όλα λάθος. Την έβγαλαν νικήτρια της πρώτης εβδομάδας, έχουν συνεργαστεί με την Έλενα Χριστοπούλου στο GNTM. Αν την έντυνα εγώ, στο χθεσινό επεισόδιο που έγινε χαμός, δεν θα την έντυνα με αυτό το πέπλο με αυτό το καλσόν. Δεν συνεργάζομαι και ούτε θέλω να συνεργαστώ με κάποιο κορίτσι από το My Style Rocks».

My Style Rocks 3: Δείτε το βίντεο