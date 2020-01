Σεισμός Κούβα: Ισχυρός σεισμός στην Καραϊβική, προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός Κούβα: Σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στις 21:10 σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κούβας και Τζαμάικας στην Καραϊβική. Ο σεισμός σημειώθηκε 133 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Λουτσία στην Τζαμάικα, ενώ το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικα, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Έγινε επίσης αισθητή στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ λόγω της δόνησης αποφασίστηκε εκκένωση κτηρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, κτήρια σείστηκαν στο κέντρο του Μαϊάμι.

Μετά την ισχυρή δόνηση υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη λίγες ώρες αργότερα. Η προειδοποίηση έκανε λόγο για κύματα ενός μέτρου και αφορούσε τις ακτές του Μεξικού, του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας και των νήσων Κέιμαν, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι. «Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι προβλέπονται για ορισμένες ακτές», ανέφεραν οι ειδικοί. «Κύματα τσουνάμι ύψους 0,3-1 μέτρο είναι πιθανά για τις ακτές του Μπελίζ… της Κούβας… της Ονδούρας… του Μεξικού… των Νησιών Κέιμαν… και της Τζαμάικας». Στις νήσους Κέιμαν, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών συνέστησε στους πολίτες στις παράκτιες και χαμηλού υψόμετρου περιοχές να τις εκκενώσουν προληπτικά.

Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή των Νησιών Κέιμαν, στις 23:55 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της George Town και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

A user has submitted this photo taken by her boss, showing the driveway to the entrance of the Cricket Square parking lot in Georgetown, Grand Cayman following a major 7.7 earthquake that occurred shortly after 2 p.m. pic.twitter.com/4WuW46Vijw — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) January 28, 2020

Σεισμός Κούβα: Έντρομοι στο Μαϊάμι των ΗΠΑ -Εκκενώθηκαν κτίρια

Επιπλέον, ο σεισμός οδήγησε στην εκκένωση κτιρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Η αστυνομία του Μαϊάμι δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα ενώ αρκετά κτίρια εκκενώθηκαν.