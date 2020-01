Βραβεία Γκράμι 2020: Η νικήτρια Billie Eilish και η συγκίνηση για τον Κόμπι Μπράιαντ

Βραβεία Γκράμι 2020: Με το δεξί μπήκε το 2020 για την μόλις 18 ετών Billie Eilish η οποία χθες βράδυ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Γκράμι, επικρατώντας σε τέσσερις από τις σημαντικότερες κατηγορίες στην 62η τελετή των βραβείων της αμερικανικής μουσικής σκηνής και κερδίζοντας συνολικά πέντε βραβεία. H Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα έγραψε ιστορία καθώς με τη νίκη της έγινε η νεαρότερη σε ηλικία σόλο τραγουδίστρια που κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς παίρνοντας τη θέση της Taylor Swift που το κέρδισε στα 20 της χρόνια. «Μπορώ να πω πως η Αριάνα Γκράντε το άξιζε» είπε συγκινημένη καθώς παραλάμβανε το βραβείο της στη σκηνή. Η Eilish ήταν προτεινομένη σε συνολικά έξι κατηγορίες.

Η 18χρονη τραγουδίστρια έφυγε από τα Grammy 2020, στις υποψηφιότητες των οποίων ηγείτο η Lizzo, με τα βραβεία για το καλύτερο άλμπουμ, τραγούδι, δίσκο της χρονιάς και τον τίτλο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη για το 2020. Η Άιλις, κέρδισε για το ντεμπούτο της studio album «When We All Fall Sleep, Where Do We Go», ενώ το «Bad Guy» βραβεύτηκε ως το τραγούδι της χρονιάς. «Δεν κάναμε αυτό το άλμπουμ για να κερδίσουμε το Grammy. Γράψαμε για την κατάθλιψη και τις σκέψεις αυτοκτονίας αλλά και την κλιματική αλλαγή», είπε η Μπίλι Άιλις, η οποία έγραψε το άλμπουμ μαζί με τον αδελφό της στο δωμάτιό του. «Στεκόμαστε εδώ μπερδεμένοι και ευγνώμονες», πρόσθεσαν.

Τα βραβεία επισκίασε ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ

Ο θάνατος του αθλητή Κόμπι Μπράιαντ, που έγινε γνωστός λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η τελετή στο Staples Center, το γήπεδο στο οποίο αγωνίστηκε για τους Los Angeles Lakers για πάνω από 20 χρόνια επισκίασε την χθεσινή βραδιά. «Όλοι αισθανόμαστε θλίψη απόψε», είπε η Alicia Keys καθώς ανακοίνωσε το αφιέρωμα στον Κόμπι λίγο πριν οι γιγαντοοθόνες δείξουν βίντεο από την καριέρα του.

Οι νικητές

Ακολουθεί κατάλογος των νικητριών και των νικητών στις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων Γκράμι, τα οποία απονεμήθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή στο Λος Άντζελες από τη Recording Academy, οργανισμό που εκπροσωπεί τα μεγαλύτερα ονόματα της δισκογραφικής βιομηχανίας.

Άλμπουμ της χρονιάς

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Μπίλι Άιλις, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς κατά ερμηνευτή/συνθέτη

Μπίλι Άιλις (ερμηνεύτρια) και Φινέας Ο’ Κόνελ (συνθέτης· είναι επίσης ο αδελφός της), «Bad Guy»

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Μπίλι Άιλις

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Tyler, The Creator, «Igor»

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

Cage The Elephant, «Social Cues»

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Μπίλι Άιλις, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Lizzo, «Truth Hurts»

Καλύτερη ερμηνεία διδύμου/ συγκροτήματος σε ποπ σύνθεση

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ «urban contemporary» μουσικής

Lizzo, «Cuz I Love You (Deluxe)»

Καλύτερο άλμπουμ instrumental μουσικής

Rodrigo y Gabriela, «Mettavolution»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής R&B

Anderson Paak, «Ventura»

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Vampire Weekend, «Father of the Bride»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

Angelique Kidjo, «Celia».

Λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Εκτός από πολλά βραβεία η χθεσινή βραδιά είχε λαμπερές, σικ αλλά και ιδιαίτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.