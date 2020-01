Αφγανιστάν αεροπλάνο: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη

Αφγανιστάν αεροπλάνο: Στην ανάληψη της ευθύνης για την πτώση του αεροπλάνου στο Αφγανιστάν προέβησαν οι Ταλιμπάν. Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός ατόμων, πετούσε από το Χεράτ με προορισμό την Καμπούλ και συνετρίβη σε ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν επικράτεια, στην απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή Ντεχ Γιάκ. Το αεροπλάνο έπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου από την επαρχία Γκαζνί. Αργότερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται για εμπορική πτήση.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι εκείνοι κατέρριψαν το αεροσκάφος που συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Γκάζνι του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε ότι επρόκειτο για αμερικανικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό και πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Νωρίτερα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, ανακοινώνοντας τη συντριβή του αεροσκάφους ανέφερε ότι δεν πρόκειται για εμπορική πτήση.

The Taliban shot down a plane carrying US military personnel in Afghanistan’s Ghazni, a spokesman says, adding that everyone on board was killed, including high-ranking officials. https://t.co/qwOjOa9ob6 pic.twitter.com/0SF9dPQfyv

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 27, 2020