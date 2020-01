Κόμπι Μπράιαντ: Πέθανε ο θρύλος του NBA – Θρήνος στα γήπεδα, λαϊκό προσκύνημα στο Staples Center

Κόμπι Μπράιαντ: Σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό η τραγική κατάληξη που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο θρύλος του NBA, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια. Ο πρώην άσος των Λέικερς, σκοτώθηκε μετά από πτώση του ιδιωτικού του ελικοπτέρου, μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα, στο οποίο δυστυχώς ήταν και η 13χρονη κόρη του, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο. Η γυναίκα του Βανέσα Μπράιαντ δεν ήταν στο ελικόπτερο, ενώ άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ταυτότητα του υπόλοιπου πληρώματος. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν μόλις 41 ετών.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε επιβαίνοντες, οι νεκροί τελικά από την μοιραία πτήση είναι εννέα. Αυτό επιβεβαίωσε ο σερίφης της περιοχής όπου έγινε το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το ποιοι άλλοι ήταν μέσα, καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στον βετεράνο άσο του NBA Κόμπι Μπράιαντ συμπεριλαμβάνεται και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα! Μάλιστα όπως αναφέρει το TMZ Sports, το μοιραίο ελικόπτερο μετέφερε τον Μπράιαντ και την κόρη του στις εγκαταστάσεις της Mamba Academy, όπου η Τζιάνα είχε προπόνηση!

Η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ προκάλεσε «μπλακ – άουτ» στο Twitter, καθώς χρήστες από όλο τον κόσμο ανέφεραν ότι δεν μπορούν να μπουν στην υπηρεσία.

UPDATE: L.A. officials held a news conference on the helicopter crash that killed Kobe Bryant and eight others this morning. An investigation is still underway to determine the remaining victims and the circumstances surrounding the crash. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/lAB6WK6AJ2 — CBS News (@CBSNews) January 26, 2020

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι πριν από τη στιγμή της πτώσης, η μηχανή του ελικοπτέρου ακουγόταν σαν να διαλύεται, ενώ είναι ακόμα άγνωστο από ποιο σημείο απογειώθηκε το ελικόπτερο.

Κόμπι Μπράιαντ: Ένα ακόμη παιδί βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο

Η ταυτοποίηση των ανθρώπων που ήταν μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του στο ελικόπτερο, αύξησε το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς εκτός από τη 13χρονη Τζιάνα, ένα ακόμη παιδί, ίδιας ηλικίας έχασε τη ζωή του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την κόρη του προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Orange College. Λίγες ώρες μετά το αρχικό σοκ, ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα θύματα, τα οποία ήταν ο προπονητής της κολεγιακής ομάδας μπάσκετ του Orange, John Altobelli, η σύζυγος και η κόρη του κόουτς, καθώς και ο αδερφός του, ο οποίος ήταν διευθυντής επικοινωνίας της κολεγιακής ομάδας. Νεκρός είναι και ο βοηθός προπονητή του Orange, Ron La Ruffa.

Ο όγδοος επιβάτης ήταν επίσης γυναίκα και συγκεκριμένα η Christina Mauser, η οποία ήταν προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Harbor Day School στο Corona Del Mar. Το όνομα του πιλότου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Κόμπι Μπράιαντ: Ποιος ήταν

Ο Κόμπι Μπράιαντ, γιος του καλαθοσφαιριστή του NBA Τζο Μπράιαντ -και ο νεότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας-, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ από την ηλικία των 3.Σύμφωνα με την οικογένειά του, από μικρός θαύμαζε του Λος Αντζελες Λέικερς και το όνειρό του ήταν να φορέσει τη φανέλα τους. Ο Κόμπι Μπράιαντ πήρε το «εισιτήριό» του για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ απευθείας από το Λύκειό του, το Lower Merion High School.

Όλη η καριέρα του Κόμπι Μπράιαντ αφιερώθηκε στους Λος Αντζελες Λέικερς, οι οποίοι προς τιμήν του, το 2017, απέσυραν τις φανέλες με τους αριθμούς 8 και 24 που φόρεσε κατά τη συναρπαστική διαδρομή του με την ομάδα.

Tweet του Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Για τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ έκανε ανάρτηση στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Υπάρχουν αναφορές ότι ο μεγάλος του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ και τρεις ακόμη σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια. Αυτά είναι απαίσια νέα» ανέφερε.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Οι φίλοι των Λέικερς, της ομάδας που αγωνίστηκε σε όλη του την καριέρα, ήταν συντετριμμένοι και παρά το γεγονός ότι η ομάδα τους δεν έδινε αγώνα, πήγαν έξω από το Staples Center και με δάκρυα στα μάτια, άφηναν λουλούδια και φώναζε το όνομά του.

Fans gather for memorial to Kobe Bryant outside STAPLES Center in Los Angeles https://t.co/icgoNeaBWI pic.twitter.com/dynviD6YGZ — TIME (@TIME) January 27, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Κλαίνε οι παίκτες στα ματς του NBA

Την ίδια ώρα, οι παίκτες στο NBA είναι αναγκασμένοι να παίξουν κανονικά στα παιχνίδια της ημέρας. Ωστόσο, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από βαρύ. Ο Καϊρί Ιρβινγκ έφυγε από το παιχνίδι της ομάδας του, των Μπρούκλιν Νετς, ενώ την ώρα του αγώνα των Χιούστον Ρόκετς με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο πρώην συμπαίκτης του Μπράιαντ, Τάισον Τσάντλερ, ξεσπούσε σε κλάματα.

Κόμπι Μπράιαντ: Παίκτες κάνουν παραβάσεις στους αγώνες

Ενα άλλο σκηνικό που έχει συγκλονίσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες λένε αντίο στον Κόμπι Μπράιαντ, στην διάρκεια των αγώνων. Μέσα στο παρκέ, παίκτες των ομάδων έκαναν παράβαση 8 και 24 δευτερολέπτων, για να τιμήσουν τον θρύλο του μπάσκετ.

Hawks start the game with an 8-second violation. Wizards then take the 24-second violation. RIP, Kobe Bryant. pic.twitter.com/rUUbofrLXw — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 26, 2020

Οι παραβάσεις αυτές δεν ήταν τυχαίες, καθώς πρόκειται για τα δύο νούμερα, που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην καριέρα του. Στο παιχνίδι της Ατλάντα με την Ουάσιγκτον, οι παίκτες των δύο ομάδων αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο, μη μπορώντας να πιστέψουν στην απώλεια του τεράστιου αυτού αθλητή. Το ίδιο έκαναν και στο παιχνίδι των Σέλτικς με τους Πέλικανς.

Another tribute to Kobe Bryant at Pelicans-Celtics. First Lonzo Ball holds the ball and waits out the 24-second shot clock violation in memory of mamba. Kemba Walker does the same. pic.twitter.com/lPVmytPP7R — Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) January 26, 2020

Στο Σαν Αντόνιο, το προπονητικό τιμ, αποτελούμενο από τον Τιμ Ντάνκαν (μεγάλο αντίπαλο του Κόμπι Μπράιαντ όταν έπαιζαν μπάσκετ), της Μπέκι Χάμον και του Γκρεγκ Πόποβιτς, που δεν σταματούσαν να κλαίνε όσο το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη.

RT @johndelizondo: Heartbreaking images from the #Spurs game by NBA TV. Tim Duncan, Becky Hammon, and Sean Elliott in tears from today's news about Kobe Bryant. pic.twitter.com/oGH7mf8n7b — Miguel A (@MiguelA2323) January 27, 2020

Σε όλα τα γήπεδα έπαιξαν στις γιγαντοοθόνες αφιερώματα για τον σπουδαίο αυτόν αθλητή που χάθηκε πρόωρα, με το όνομά του να ακούγεται από όλους τους θεατές των ομάδων που αγωνιζόντουσαν στο σημερινό πρόγραμμα.

Bigger than basketball. For 2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/0TEaWESZuo — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 26, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Αντίο από τον Μάικλ Τζόρνταν

Ο σπουδαίος Μάικλ Τζόρνταν μίλησε για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του. Η δήλωση του Μάικλ Τζόρνταν αναφέρει: «Είμαι σοκαρισμένος από την τραγική είδηση του θανάτου Κόμπι και της κόρης τους Γιάννα. Δεν υπάρχουν λέξεις να εκφράσουν τον πόνο που αισθάνομαι. Αγαπούσα τον Κόμπι, ήταν σαν τον μικρό μου αδερφό.

Μιλούσαμε συχνά και θα μου λείψουν αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ. Ήταν ανταγωνιστικός, ένας από τους σπουδαιότερους του αθλήματος και μία δημιουργική δύναμη. Ο Κόμπι ήταν επίσης ένας καταπληκτικός πατέρας που αγαπούσε την οικογένειά το, έπαιρνε μεγάλη περηφάνια από την αγάπη που ένιωθε η κόρη του για το παιχνίδι.

Η Ιβέτ μαζί με μένα στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στη Βανέσα, τους Λέικερς και το μπάσκετ σε όλο τον πλανήτη».

Κόμπι Μπράιαντ: Ο Λεμπρόν ξεσπά σε λυγμούς

Λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα με το ελικόπτερο, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει ένα tweet για τον «αδερφό» του, Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος έβαλε τα κλάματα όταν η αποστολή των Λέικερς προσγειώθηκε στο Λος Άντζελες.

Η αποστολή των Καλιφορνέζων επέστρεψε στη βάση της και οι παίκτες ήταν συντετριμμένοι για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ…

Ο θρύλος Λέικερς άφησε την τελευταία του πνοή στα 41 του χρόνια, επιβαίνοντας στο μοιραίο ελικόπτερο που έπεσε σε λόφο του Λος Άντζελες στην περιοχή Καλαμπάσας.

Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί, ο Κόμπι είχε κάνει ένα tweet για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποβάλλοντας τα σέβη του στον «Βασιλιά» που τον ξεπέρασε στους πόντους στο ΝΒΑ.

LeBron James & the Lakers just arrived in LA. So sad man 😢https://t.co/PeFJGt4SZV — Lakers Empire (@LakersEmpire) January 26, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Ο Αντετοκούνμπο «κατέβασε» όλους τους λογαριασμούς του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «δεν υπάρχει» πλέον στα social media. Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ, την κόρη του και άλλους επτά ανθρώπους, ο διεθνής αθλητής των Μιλγουόκι Μπακς έκλεισε τους λογαριασμούς του σε Twitter, Facebook και Instagram.

Ο ίδιος δεν δήλωσε το παραμικρό, όμως η κίνησή του είναι απίθανο να αφορά κάτι άλλο, εκτός από την απώλεια του μεγάλου βετεράνου παίκτη του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον Κόμπι Μπράιαντ και τον θαύμαζε. Η απώλειά του σίγουρα έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον παίκτη των Μπακς.

Κόμπι Μπράιαντ: Το tweet Τσιτσιπά

Με δύο καρδούλες, δίχως λόγια και μία φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ με την κόρη του Τζιάνα αντέδρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στην είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον βετεράνο σούπερ σταρ του NBA.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις εξέφρασε μέσω Twitter τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός μεγάλου αθλητή και της 13χρονης ταλαντούχας κορούλας του, μαζί με άλλους επτά ανθρώπους.

Κόμπι Μπράιαντ: Λαϊκό προσκύνημα στο Staples Center

Εκατοντάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί έξω από το «Staples Center», για να τιμήσουν την μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα.

Στο «Staples Center» ο θρύλος του γιγαντώθηκε. Λατρεύτηκε από χιλιάδες φιλάθλους των Λέικερς και όχι μόνο. Έδωσε μεγάλη χαρά στο Λος Άντζελες και πήρε άλλη τόση αγάπη πίσω.

Στο άκουσμα του θανάτου του, αλλά και της κόρης του, άπαντες «πάγωσαν» και ο χρόνος σταμάτησε. Αμέσως, πλήθος κόσμου, με δάκρυα στα μάτια, συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο των «λιμνανθρώπων», για να ανάψει ένα κερί ή για να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη τους, φωνάζοντας ρυθμικά «Κόμπι, Κόμπι» και «MVP, MVP».

An update on the scene across from Staples Center: "Kobe" chants in front of a fan-created memorial to Kobe and Gigi. pic.twitter.com/qR3cGas3qO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2020

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q — ESPN (@espn) January 26, 2020

People have started a memorial for Kobe Bryant outside the Staples Center (via @Chiney321)pic.twitter.com/Cywy6nf6ul — The Crossover (@TheCrossover) January 26, 2020

Fans and mourners chant "MVP! MVP!" outside of the Staples Center in tribute to basketball legend Kobe Bryant. https://t.co/njGObrHJbG pic.twitter.com/Z7y0lXAkjI — ABC News (@ABC) January 26, 2020

People have gathered around a makeshift memorial for Kobe Bryant on the plaza in front of Staples Center in Los Angeles.

👉 https://t.co/of3cKUS0W8 pic.twitter.com/tTUJEqO7vu — BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2020

Ο πλανήτης βρίσκεται σε σοκ από την είδηση του τραγικού θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ και ο ένας μετά τον άλλον οι διασημότεροι αθλητές του κόσμου αποχαιρέτησαν μέσω των social media τον «Μamba»

🙏🏽🤦🏽‍♂️ RIP to a legend smh — Vince Carter (@mrvincecarter15) January 26, 2020

This is not real right now — Paul Pierce (@paulpierce34) January 26, 2020

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020

This is heartbreaking. I’m devastated. — Rick Pitino (@RealPitino) January 26, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Όταν τρέλανε τους πάντες με 81 πόντους

Ο Black Mamba ήταν αυτός που έγραψε ιστορία με το ματς των 81 πόντων! Πριν από ακριβώς 14 χρόνια, οι Λέικερς (22-19) υποδέχθηκαν τους Ράπτορς (14-27) και στο φινάλε, το Λος Άντζελες -αλλά και όλο το ΝΒΑ- είχε τρελαθεί με αυτό που μόλις είχε γίνει.

Ναι, οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 122-104, όμως ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει το μοναδικό! Σκόραρε 81 πόντους (21/33 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 18/20 βολές), ενώ μέτρησε και 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκς και 3 λάθη σε 41:56′!

Δηλαδή, για κάθε λεπτό στο παρκέ, είχε σχεδόν 2 πόντους! Και όλα αυτά με 46 προσπάθειες, 13 εκ των οποίων από τα 7,25μ. Για την ιστορία, σκόραρε 55 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (49-63), από τους 73 συνολικά της ομάδας του, ενώ το 66,4% των συνολικών πόντων των Λέικερς ήρθε από τα χέρια του ηγέτη τους!

Κόμπι Μπράιαντ: Οι τίτλοι και η ιστορία ενός θρύλου

Το 1996 επιλέχθηκε στο Νο13 του draft, πίσω μεταξύ άλλων από Άλεν Άιβερσον, Μάρκους Κάμπι, Στεφόν Μάρμπουρι, Ρέι Άλεν, στο Νο13 από τους Χόρνετς, ακριβώς πάνω από τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, τον Στιβ Νας, τον άλλοτε “πράσινο”, Τόνι Ντελκ και τον Ευθύμη Ρεντζιά! Μπορεί ο Κόμπι να επιλέχθηκε τυπικά από τις “σφήκες”, αλλά ουσιαστικά ήταν από τους Λέικερς, που είχαν συμφωνήσει από πριν για trade που θα τους έστελνε το Νο13 του draft, σε μια διαδικασία δημιουργίας χώρου στο σάλαρι καπ, ώστε να αποκτήσουν τον Σακίλ Ο’ Νιλ!

Το δίδυμο Κόμπι-Σακ παρά τις… κακές διαπροσωπικές σχέσεις, διέλυσε τα πάντα στο πέρασμά του, αποτελώντας τον ιδανικό συνδυασμό για τους τρεις σερί τίτλους της διετίας 2000-2002, όπου ο σταρ των Λέικερς με το Νο8 τότε, έγινε ο νεότερος στην ιστορία με τρία πρωταθλήματα στο παλμαρέ του!

Ο Κόμπι ήταν μια ασταμάτητη μηχανή πόντων και το απέδειξε άπειρες φορές στην καριέρα του, με κορυφαία επιθετική βραδιά τους 81 πόντους απέναντι στους… άτυχους Ράπτορς, στις 22/1/2006, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή σε ένα βράδυ στο ΝΒΑ, πίσω μόνο από την 100άρα του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν! Εκείνο το ιστορικό παιχνίδι έγινε με το Νο8 στην πλάτη, όμως το καλοκαίρι του 2006 έγινε η μεγάλη αλλαγή, με τον Κόμπι να επιστρέφει στο #24, αριθμό που είχε αρχικά στο κολέγιο, πριν πάρει το #33.

Το νούμερο άλλαξε, όμως όχι και οι επιτυχίες, αφού μετά την αποτυχία απέναντι στους Σέλτικς το 2008, οι Λέικερς του “Μπλακ Μάμπα”, χωρίς τον Σακίλ αυτή τη φορά, αλλά με Λαμάρ Όντομ, Ντέρικ Φίσερ και Πάου Γκασόλ, πανηγύρισαν άλλα δύο πρωταθλήματα, το 2009 και το 2010 για να τα κάνει… πέντε ο Κόμπι!

Κόμπι Μπράιαντ: Το συγκινητικό του «αντίο»

Η 29η Νοεμβρίου του 2015 ήταν μια ημερομηνία – σταθμός για τεράστια καριέρα που άφησε πίσω του. Ήταν η ημέρα που ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μάλιστα, είχε γράψει και μια συγκινητική επιστολή στο theplayerstribune.com.

«Αγαπημένο μου μπάσκετ,

Από τη στιγμή που φόρεσα τις κάλτσες του πατέρα μου και ξεκίνησα νοητά να εκτελώ νικητήρια σουτ στο θρυλικό Western Forum, ήξερα πως ένα πράγμα ήταν αληθινό. Σε ερωτεύθηκα. Σε αγάπησα τόσο, που σου έδωσα τα πάντα. Το μυαλό και το κορμί μου, το πνεύμα και την ψυχή μου. Ήμουν ένα εξάχρονο παιδί που σε αγάπησε έντονα. Δεν είδα ποτέ το τέλος του τούνελ. Είδα μόνο τον εαυτό μου να βγαίνει τρέχοντας από αυτό. Έτρεξα πάνω κάτω σε κάθε παρκέ για να κυνηγήσω κάθε μπαλιά. Μου ζήτησες να παλέψω και σου έδωσα την καρδιά μου γιατί μου προσέφερες πολλά περισσότερα.

TMZ: Πέθανε ο θρύλος του NBA Κόμπι Μπράιαντ… Έπεσε το ελικόπτερό του (pics-video)

Έπαιξα με ιδρώτα και με πόνο, όχι μόνο επειδή η πρόκληση με καλούσε, αλλά κι επειδή ΕΣΥ με φώναζες. Εκανα τα πάντα για ΕΣΕΝΑ, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις όταν κάποιος σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ζωντανός, όσο εσύ με άφησες να νιώσω. Έδωσες σε ένα εξάχρονο παιδί το Laker Dream και για πάντα θα σε αγαπώ. Όμως, δεν μπορώ να σε αγαπώ τόσο αρρωστημένα για πολύ ακόμα. Αυτή τη χρονιά, είναι ό,τι μου έχει απομείνει για να σου δώσω. Η καρδιά μου μπορεί να αντέξει το σφυροκόπημα, το μυαλό μου θα το διαχειριστεί, όμως το σώμα μου ξέρει πως ήρθε η στιγμή να πω αντίο.

Και είμαι εντάξει. Είμαι έτοιμος να σε αφήσω να φύγεις. Θέλω να το γνωρίζεις τώρα, ώστε και οι δυο να αδράξουμε κάθε στιγμή που μας απόμεινε. Τα καλά και τα άσχημα. Δώσαμε ο ένας στον άλλο όσα είχαμε.

Γνωρίζουμε και οι δυο, πως ό,τι κι αν κάνω μετά, θα είμαι πάντα αυτό το παιδί με τις γυρισμένες κάλτσες, τον κάδο με τα σκουπίδια στη γωνία και τα πέντε δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στα χέρια μου. 5… 4… 3… 2… 1

Πάντα θα σε αγαπώ, Kobe».