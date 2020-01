Κόμπι Μπράιαντ ελικόπτερο: Ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο λίγο πριν τη συντριβή

Κόμπι Μπράιαντ ελικόπτερο: Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ έρχονται σταδιακά στο φως. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την πτώση του ελικοπτέρου, που στοίχισε τη ζωή στον Κόμπι Μπράιαντ, στη 13χρονη και σε επτά ακόμη ανθρώπους, προκύπτει ότι οι συνθήκες στο σημείο του δυστυχήματος ήταν πολύ άσχημες. Σύμφωνα με το FlightRadar24, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προειδοποιήσει τον πιλότο για τη χαμηλή ορατότητα λόγω ομίχλης και του είχαν δώσει οδηγίες να αλλάξει διαδρομή.

Το παραπάνω σενάριο επιβεβαιώθηκε από ένα ηχητικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τους τελευταίους διαλόγους ανάμεσα στον πύργο ελέγχου και τον χειριστή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ. Στο ηχητικό ντοκουμέντο εμφανίζεται ένας εκ των ελεγκτών να λέει στον χειριστή του ελικοπτέρου «πετάτε πολύ χαμηλά».

Κόμπι Μπράιαντ: Οι τελευταίες επικοινωνίες με το ελικόπτερο

Υπενθυμίζεται ότι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι είδαν το ελικόπτερο να χάνει ύψος και να στροβιλίζεται, δευτερόλεπτα προ της φονικής συντριβής. Οι τελευταίες συνομιλίες προτού χαθεί από τα ραντάρ το ελικόπτερο που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ, την κόρη του και επτά ακόμη ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, ένα ακόμα κορίτσι 13 ετών.

Εκτός από τον 41χρονο θρύλο του ΝΒΑ και της κόρης του, στα επιβεβαιωμένα θύματα συμπεριλαμβάνονται η προπονήτρια μπάσκετ Κριστίνα Μάουσερ, σύζυγος του τραγουδιστή Ντογκ Ματ Μάουσερ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν ο προπονητής του Orange Coast College, Τζον Αλτομπέλι, η κόρη του, Αλίσα, καθώς και η σύζυγός του, Κέρι. Τον χαμό τους επιβεβαίωσε ο Τόνι Αλτομπέλι, αδελφός του εκλιπόντος και είπε πως η Τζιάνα με την Αλίσα ήταν συμπαίκτριες στην ομάδα μπάσκετ της ακαδημίας.

Κόμπι Μπράιαντ: Ίσως χρειαστούν μέρες για την ανάσυρση των σορών

«Είναι ένας εφιάλτης από θέμα λογικής γιατί ο ίδιος ο χώρος της συντριβής δεν είναι εύκολα προσβάσιμος» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανουέβα, σε συνέντευξη Τύπου χθες για το δυστύχημα με το ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή στον Κόμπι Μπράιαντ, προσθέτοντας πως η έρευνα θα μπορούσε να είναι μια «πολύ εκτεταμένη διαδικασία».

Ο Βιγιανουέβα πρόσθεσε πως το γραφείο του σερίφη συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας για να καθορίσει την αιτία της συντριβής και έχει ήδη ασφαλίσει την περιοχή. Η προσπάθεια ανάκτησης των 9 πτωμάτων – μεταξύ των οποίων ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα, έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Τζόναθαν Λούκας «δεδομένου του εδάφους και της κατάστασης του σημείου».«Κάνουμε ότι μπορούμε για να επιβεβαιώσουμε τις ταυτότητες των θυμάτων και να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία των οικογενειών που εμπλέκονται» δήλωσε.

Οι επιβαίνοντες του μοιραίου ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Κόμπι Μπράιαντ ταξίδευε με το ελικόπτερο – ένα μέσο που χρησιμοποιούσε συχνά για τις μετακινήσεις του – προκειμένου να πάει σε έναν αγώνα μπάσκετ με την 13χρονη κόρη του Τζιάννα, που είχε προγραμματιστεί να παίξει το απόγευμα της Κυριακής.

Μαζί τους ήταν ο προπονητής των Orange Coast College, Τζον Αλτομπέλι, η σύζυγός του Κέρι και η κόρη τους, Αλίσα, όπως δήλωσε ο αδερφός του στο CNN. Η Αλίσα ήταν συμπαίκτρια με την Τζιάννα, δήλωσε ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Ρον Λα Ρούφα προσθέτοντας πως ο Αλτομπέλι ταξίδευε συχνά με την κόρη του για αγώνες μπάσκετ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης η Κριστίνα Μάουζερ, βοηθός προπονητή μπάσκετ κοριτσιών σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Κορόνα ντελ Μαρ της Καλιφόρνια. «Τα παιδιά μου κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι. Χάσαμε την όμορφη γυναίκα και μαμά μας σήμερα σε συντριβή ελικοπτέρου» έγραψε ο σύζυγός της Ματ Μάουζερ στο Facebook.

Πετούσε στην ομίχλη το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ

Η συντριβή του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ συνέβη κάτω από συνθήκες ομίχλης και συννεφιάς, με εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του CNN Michael Guy. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μιλώντας στο CNN είπε ακόμη ότι οι συνθήκες καιρού το πρωί της Κυριακής δεν πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια για την πτήση, και η αστυνομία του Λος Αντζελες είχε καθηλώσει τα δικά της ελικόπτερα. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Αντζελες Τόνι Ιμπρέντα δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν έχει πληροφορίες για τον αν το ελικόπτερο εξέπεμψε σήμα κινδύνου. «Αυτόπτες μάρτυρες που που είδαν την πτώση του ελικοπτέρου δήλωσαν ότι έπεφτε με μεγάλη ταχύτητα και συνετρίβη στο έδαφος στην πλαγιά του λόφου».

Κόμπι Μπράιαντ: Αντίο από Τραμπ και Ομπάμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα δεν συμφωνούν και σε πολλά, αλλά ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ: ήταν «φρικτή είδηση» για τον Ρεπουμπλικάνο, ακόμη πιο «σπαρακτική για εμάς ως γονείς» για τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, καθώς η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ ήταν ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Από τους πιο αναγνωρίσιμους, τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο, ο Μπράιαντ, δύο φορές χρυσός ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο ή τις δεξιότητές του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του, για την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε την τέχνη του – και, πάνω απ’ όλα, στη νίκη.

«Επί 20 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ μας έδειχνε τι είναι εφικτό όταν το σπουδαίο ταλέντο ενώνεται με την απόλυτη αφοσίωση στη νίκη», συνόψισε ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA. Ο θάνατος του Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της μουσικής R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Γκράμι στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Το κλίμα ήταν βαρύ και βάρυνε ακόμη περισσότερο όταν η Αλίσια Κις πήρε το μικρόφωνο. «Κυριολεκτικά στεκόμαστε εδώ, συντετριμμένοι, στο σπίτι που ο Κόμπι Μπράιαντ έχτισε» είπε, για να ακολουθήσει ένα ζεστό χειροκρότημα στη μνήμη του μυθικού μπασκετμπολίστα. Η Αμερικανή τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον Κόμπι με το «It’s so hard to say goodbye».