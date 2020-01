Ρουκέτες Ιράκ: Επίθεση κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στη Βαγδάτη

Ρουκέτες Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες σε σημείο κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σημειώθηκε προ ολίγου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Russia Today, η επίθεση έγινε με πέντε ρουκέτες, οι οποίες βρήκαν στόχο κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, στην Πράσινη Ζώνη.

Την ίδια στιγμή, το Reuters κάνει λόγο για επίθεση με τέσσερις ρουκέτες. Κατά τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Ένα από τα πρώτα βίντεο όπου -στο βάθος- φαίνονται οι ρουκέτες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση:

Incoming#USEmbassy #Baghdad now – 5 reported as of now #Iraq pic.twitter.com/GRasqQkO5b

— Logiko Iko (@IkoAfortiori) January 26, 2020