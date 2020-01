Σεισμός Τουρκία: Στους 29 οι νεκροί, ψάχνουν για επιζώντες

Σεισμός Τουρκία: Στους 29 ανέρχονται οι νεκροί του φονικού σεισμού που σημειώθηκε, την Παρασκευή στην Τουρκία, σύμφωνα με νέα στοιχεία που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διασώστες. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια ενώ οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS, γύρω στις 18.30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Ντογκανιόλ, μια πόλη κοντά στο Ελαζίγ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού. Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες.

Nωρίτερα έγινε γνωστό πως ελήφθη η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό. Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίεςεκ εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ συνέστησε στους ντόπιους να μην μπαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή, τουλάχιστον 390 από χθες το βράδυ, ενώ οι 12 εξ αυτών είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών. Ο Κουρούμ προσέθεσε ότι μια ομάδα 368 μελών βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέβη το Σάββατο στην επαρχία Ελαζίγ. Ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε το πρόγραμμά του, βάσει του οποίου επρόκειτο να παραστεί στην 33η γενική συνέλευση του Συμβουλίου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα, μια γυναίκα διασώθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου σπιτιού της 17 ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία. Την επιχείρηση διάσωσης μετάδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Κατά τη διάρκειά της, μια διασώστρια μιλούσε συνεχώς με την παγιδευμένη γυναίκα, που ονομάζεται Αζίζε, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.130 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια έγκυος διασώθηκε επίσης από τα ερείπια 12 ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση στο Ελαζίγ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία και το Ιράν μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στις δύο χώρες. Τοπικά μμε στον Λίβανο ανέφεραν επίσης ότι οι κάτοικοι της Βηρυτού και της Τρίπολης αισθάνθηκαν τον σεισμό.

Η Τουρκία έχει πληγεί σφοδρά τα τελευταία χρόνια από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Τον Αύγουστο του 1999 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι από τη δόνηση των 7,6 βαθμών που έπληξε το Ιζμίτ, 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Περίπου 500.000 έμειναν άστεγοι. Το 2011, 523 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό στις πόλεις Βαν και Ερτζίς.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο.

«Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 25, 2020