Σεισμός στην Τουρκία: Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή της δόνησης

Σεισμός στην Τουρκία: Σκηνές πανικού κατέγραψαν εχθές οι κάμερες ασφαλείας σε δημόσιους χώρους και εμπορικά καταστήματα, τη στιγμή που ο σεισμός 6,8 Ρίχτερ χτύπησε την ανατολική Τουρκία, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, τον τραυματισμό άνω των 1.000 ανθρώπων και τουλάχιστον 22 θανάτους. Στο βίντεο που δημοσιεύει η Hurriyet βλέπουμε τη στιγμή που «χτυπά» ο εγκέλαδος, εχθές το βράδυ. Στις σκηνές που περιλαμβάνονται στο κλιπ, εμπορεύματα πέφτουν από τα ράφια, ενώ υπάλληλοι και πελάτες τρέχουν να εκκενώσουν τα κτίρια όπου βρίσκονται, με τον φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους.

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Άγκυρας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο της δόνησης ενώ έγινε αισθητός σε αρκετές γειτονικές χώρες. Σημειώθηκε στις 8:55 μμ (τοπική ώρα, 19.55 ώρα Ελλάδας) χθες, και έκτοτε έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 270 μετασεισμοί, 12 εκ των οποίων ήταν μεγέθους άνω των 4 βαθμών.

Η Τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια. Λίγη ώρα μετά οι τραυματίες είχαν ανέλθει στους 1.070. «Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Επιπλέον εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Πάντως, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι οι εγκλωβισμένοι ανέρχονται στους 38. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό των 6.8 Ρίχτερ.

#BREAKING

11 hours after the earthquake in #Turkey's #Elazig, two people trapped under the rubble have been rescued by @AFADBaskanlik unitspic.twitter.com/LHAV4Zc7QC

— EHA News (@eha_news) January 25, 2020